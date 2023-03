Classifica ospedali Newsweek 2023: ecco i migliori in Emilia Romagna, Marche e Veneto A guidare la graduatoria dalle nostre regioni c’è il Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna al quarto posto dopo il Gemelli di Roma e il Niguarda e il San Raffaele di Milano. Per le Marche guida l’Umberto I di Ancona (44°) e in Veneto l’Azienda ospedaliera di Padova (7° posto)