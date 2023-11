Colletta Alimentare 2023: dove andare e cosa acquistare

Bologna, 17 novembre 2023 – Torna sabato 18 novembre la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, nella quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà. Sono oltre 14.000 i supermercati in tutta Italia coinvolti grazie al lavoro di 140.000 i volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione.

Cosa acquistare

Si tratta tutti di prodotti a lunga scadenza, quindi è inutile prendere cose dal banco frigo che necessitano di essere tenuti a fresco e consumati entri pochi giorni. Per andare sul sicuro, è bene seguire i suggerimenti dei volontari o, comunque, orientarsi su prodotti di prima necessità come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l'infanzia.

I numeri del 2022

Lo scorso anno sono stati raccolti 789.750 chili (con una flessione rispetto al 2021 di circa il 4,5%) grazie a oltre 13.500 volontari in 1.083 punti vendita.

Sono stati raccolti prodotti con un valore economico importante, rispecchiando appieno le tipologie di prodotti consigliati per l’acquisto. Stefano Dalmonte, presidente della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna lo scorso anno ha affermato che”questo è senz’altro un segno di fiducia nella nostra proposta. Entro Natale la gran parte del cibo raccolto sarà distribuito alle associazioni convenzionate sul nostro territorio regionale”.

Come si diventa volontari

Negli anni i volontari crescono di anno in anno, ed è ancora possibile aderire alla causa. Tutte le informazioni le trovate a questo sito.

I punti vendita

I punti vendita che aderiscono alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare si possono trovare a questo sito.

Inoltre chi non potrà recarsi al supermercato, sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate consultando il sito www.colletta.bancoalimentare.

I volontari vip

Anche gli assessori di Bologna faranno un turno da volontario assieme agli altri rappresentanti del consiglio comunale, così come ai componenti dell'Assemblea legislativa regionale. I rappresentanti dell'Amministrazione cittadina, indossate le tradizionali casacche da volontari, si uniranno alle altre migliaia di bolognesi che, accoglieranno i clienti della maggior parte dei supermercati della città e contribuiranno poi a donare il materiale raccolto alle persone più indigenti attraverso l'opera di decine i opere caritatevoli operanti sul territorio.

Sarà l'assessore Massimo Bugani, in rappresentanza del sindaco, a guidare il drappello dei consiglieri presso il punto vendita IperConad di via Larga nel turno volontari del mattino.