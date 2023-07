Coltorti è in mano ai coreani "Ma le radici restano in Italia"

JESI (Ancona)

Coltorti, retailer multibrand di moda e lusso con sede a Jesi (Ancona) ora parla coreano: ceduta la maggioranza a Nhc commerce. A renderlo noto l’azienda marchigiana chiarendo che la società asiatica ha acquisito quote della famiglia Coltorti e sottoscritto un aumento di capitale da 10 milioni di euro di Ikonic srl, cui fanno capo le sue boutique e il sito di e-commerce che distribuisce in 102 Paesi nel mondo. Cambio di assetto societario ma anche importanti novità in vista tra cui l’apertura di una prima boutique all’estero. Nhc commerce è distributore globale e licenziatario di marchi nel settore fashion e beauty in Corea. Nel nuovo assetto societario, Maurizio Coltorti che ha condotto per molti anni con successo l’espansione della società, rimane amministratore e socio con una rilevante quota di minoranza. Il nuovo amministratore delegato è Riccardo Bilancioni, già managing director della società, il quale annuncia: "Continueremo ad avere la nostra sede in Italia e a lavorare con tutti i nostri collaboratori sul territorio".

Nhn Commerce fa parte del gruppo tecnologico coreano Nhn quotato alla borsa di Seoul che vanta un giro d’affari pari a 1,6 miliardi di dollari nel 2022, in un ampio portafoglio di attività tra cui tecnologia cloud, piattaforme di pagamento digitale ed altro a supporto del retail. L’azienda Coltorti, fondata nel lontano 1934, da tre generazioni fa capo alla famiglia jesina: è tra primi retailer multicategoria in Italia con un fatturato che ha raggiunto 70 milioni di euro lo scorso anno. Il cambio del marchio (rebranding) sarà annunciato a febbraio del prossimo anno durante la fashion week donna di Parigi. Nel quarto trimestre del prossimo anno è stata inoltre calendarizzata l’apertura di una boutique di 600 metri quadrati ad Andermatt in Svizzera, la prima all’estero. Un importante investimento nel real estate sostenibile e di lusso. La partnership con i coreani, avviata già da inizio di quest’anno "porterà al rafforzamento del modello di business omnichannel, creando nuove sinergie tra i negozi fisici e lo store virtuale e andrà ad arricchire l’esperienza d’acquisto dei clienti, personalizzata e sempre più immersiva". "Coltorti – spiegano dall’azienda - beneficerà di un significativo aumento di capitale che darà continuità e slancio alla propria attività e porterà nuove risorse per lo sviluppo del piano strategico del business. Il retailer potrà così espandere ulteriormente la propria presenza sui mercati internazionali e consolidare il proprio posizionamento sul territorio nazionale. A cominciare dall’attività di rebranding del retailer, che in occasione dei 90 anni dalla sua fondazione, verrà annunciata a febbraio 2024 con un esclusivo evento durante la fashion week donna di Parigi". Sara Ferreri