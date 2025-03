Come cambia il traffico per Cosmoprof 2025: obiettivo evitare la paralisi

Bologna, 19 marzo 2025 – Il Cosmoprof è ormai alle porte e Bologna sarà invasa come da tradizione da migliaia di visitatori. L’inizio della kermesse è giovedì 20 e terminerà domenica 23. Come tutti gli anni cambierà la viabilità visto che in particolare la zona Fiera sarà molto congestionata.

Il Comune è corso ai ripari con un tavolo tecnico: ecco le modifiche studiate per migliorare la circolazione.

Come cambia la viabilità

Verrà istituito il divieto di transito e sosta in piazza della Costituzione ai veicoli privati e ai pullman turistici. L'accesso alla piazza sarà consentito solo a bus di linea e taxi e agli autorizzati indicati nell'ordinanza.

Il rispetto divieto sarà controllato mediante presidio costante di operatori di Bolognafiere, con il supporto di Polizia Locale negli orari di maggiore afflusso e deflusso dei visitatori. In via Stalingrado, nel tratto da piazza della Costituzione fino agli svincoli della tangenziale 7/7bis, verrà vietata la sosta ai pullman turistici e alle navette bus in entrambi i lati della strada.

Ai pullman turistici dotati di apposito contrassegno identificativo (consegnato da Bolognafiere) che effettuano il servizio di trasporto dagli alberghi, sarà riservata la sosta in via Felicori per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico passeggeri.

Autostrada e tangenziale

Saranno aperti quattro varchi di accesso del casello Bologna Fiera tutti i giorni di manifestazione a partire dalle 15.30. Inoltre, la Polizia Stradale garantirà il presidio al casello autostradale in tutte le giornate di manifestazione. Per limitare il flusso veicolare in viale Aldo Moro, giovedì 20 e venerdì 21 dalle 8 alle 10 e dalle 17 alle 19, verranno chiuse in entrambi i sensi di marcia le rampe di uscita della tangenziale numero 8 che immettono in viale Europa, direzione centro.

Servizi di trasporto pubblico taxi

È attivo il servizio del taxi collettivo in aeroporto e nella tratta stazione centrale-piazza della Costituzione. Verrà inoltre potenziata la flotta di veicoli in servizio.

Al fine di ridurre i tempi di percorrenza per taxi dalla stazione ferroviaria a piazza della Costituzione, è stata realizzata una nuova corsia preferenziale in via Donato Creti. Anche la corsia preferenziale sarà presidiata dalla polizia locale dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 19.

Servizi di trasporto pubblico Tper e People Mover

La linea 35 di Tper sarà potenziata fino alle 20.30 con una frequenza di circa 5 minuti, con servizio accoglienza. Attiva anche la linea 28. Bolognafiere istituirà dal 20 al 23 marzo (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18) un servizio navetta per il trasporto dall’aeroporto alla fiera dei visitatori già in possesso di biglietto per il Cosmoprof. Il parcheggio auto del Parco Nord verrà collegato all’ingresso Michelino con la navetta Tper 947 dalle 8 alle 20. Il People Mover garantirà il servizio regolare con due navette dalle 6 alle 22.

Smart working

Al fine di per garantire il rapido collegamento tra Fiera, aeroporto, stazione ferroviaria e centro storico, il Comune si impegna a liberare da occupazioni di suolo pubblico (cantieri edili, cantieri stradali, potature alberi) tutte le corsie preferenziali e tutte le strade utilizzate prioritariamente da bus e taxi.

Verrà richiesto a tutte le aziende e imprese presenti nell’area limitrofa al distretto fieristico di favorire lo svolgimento dello smart working per i propri dipendenti, durante tutte le giornate di svolgimento della manifestazione. Infine verrà istituito di un centro di coordinamento attivo per la gestione in tempo reale di eventuali situazioni di emergenza che potrebbero influire sulla mobilità.