Bologna, 11 maggio 2024 – Tutti pazzi per l’aurora boreale, dal nord al sud della nostra penisola, così come nel resto del mondo dove il fenomeno è visibile in queste ore, in tantissimi si sono riversati nei punti di avvistamento migliori per immortalare lo spettacolo (foto). Ma come fotografare l’aurora boreale al meglio? Lo chiediamo ad un fotografo professionista, Massimiliano Donati, bolognese di 45 anni.

Ma l’aurora boreale si vedrà anche oggi?

Come si fotografa un’aurora boreale?

"Non serve per forza una macchina fotografica professionale. E’ sufficiente anche uno smartphone di ultima generazione, anzi può essere anche meglio per certi aspetti”

Meglio il telefonino della macchina fotografica quindi? Perché?

"Io parlo di telefoni di un certo livello, però. O meglio, l’i-Phone versione base riesce già a fare un lavoro molto interessante. Samsung, Huawei o Xiaomi anche ma non parliamo dei modelli base da 100-200 euro. In linea di massima più il prezzo è alto e più aumentano le prestazioni. Non è meglio per la qualità, ma sicuramente più semplice. La maggior parte del telefonini sono infatti già stabilizzati”

Ovvero?

"Hanno lo stabilizzatore incorporato, per cui l’immagine non risulta mossa: anche faccio dei micro movimenti mentre scatto, lo smartphone me li stabilizza”

Molto comodo anche per fotografi amatoriali

"Certamente. In più la maggior parte dei cellulari ha la funzione HDR, che è completamente automatica mentre nelle macchine fotografiche è manuale”

Cos’è la funzione HDR?

"E’ una funzione che permette di scattare 3 fotografie di una stessa immagine, una di seguito all’altra, senza che noi nemmeno ce ne accorgiamo: la prima è l’esposizione corretta, poi una sottoesposta e una sovraesposta e me le mixa ottenendo la luce migliore”

Falsh sì o flash no?

"Flash assolutamente disattivato, sia per quanto riguarda lo smartphone sia per la macchina fotografica. Di rigore togliere l’automatismo del flash”

E il cavalletto?

"Certamente più sto fermo e meglio è. Per il telefono non è essenziale: il consiglio è tenere il telefono con due mani. Ancora meglio utilizzare un timer lento, da 2-3 secondi così da impugnare bene il telefonino”

Da dove si fotografa meglio l’aurora boreale?

"E’ importante trovare un posto con meno luci possibile: in collina, in montagna. Più in alto è, meglio è: c’è meno inquinamento luminoso”

E la spiaggia?

"Se punto l’biettivo verso il mare è perfetto, se inquadro verso la spiaggia devo fare attenzione alla sabbia, che con le lunghe esposizioni tende a diventare bianca, riflette molto la luce”

In città?

"Senza dubbio non dalla strada, dove ci sono troppe luci. Consiglierei allora di mettersi alla finestra. Dai piani alti se possibile. Se uso la machcina fotografica comunque sono più adatti obiettivi grandangolari, per prendere più campo visivo possibile”

Ultimo suggerimento?

"Per quanto riguarda la macchina fotografica sarebbe il top usare il telecomando”

Lei cosa sceglierebbe?

"Io la macchina fotografica, da professionista, ma solo se ho tempo. La macchina fotografica ne richiede tanto di più”