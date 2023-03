Senti come parla la generazione Z: "Ehi bro, mi whattsappi?". Il vocabolario degli adolescenti

Lo slang degli adolescenti: un vocabolario incomprensibile a 'boomers'

Cesena, 5 marzo 2023 – Un tempo c’erano i vocabolari, grossi e pesanti ‘macigni’ di carta ricolmi di cultura. Lì potevi attingere informazioni per un uso corretto della lingua italiana. Guida allo slang della ’Generazione Z’ E oggi? Per fortuna il dizionario rimane un ‘passepartout’ che apre il magico mondo delle parole, ma sembra che i giovani adolescenti trovino a volte una strada in discesa cosparsa di modi di dire che si distinguono per l’originalità (e forse anche per ‘l’improprietà lessicale’). Il linguaggio degli adolescenti è in continua evoluzione con parole che sfuggono a chi appartiene alle generazioni precedenti. Tanti i termini di cui gli adulti non conoscono il significato, a meno che non vivano con teenager o si prendano la briga di consultare Google. Ogni generazione ha il suo ‘slang’, i suoi termini coniati per sfuggire alla comprensione di chi non appartiene a quel gruppo. Ed ogni posto ha la sua usanza. Fuori da un istituto scolastico cesenate, prima che la campanella segni l’inizio delle lezioni, i discorsi fanno quasi sorridere. “La mia ragazza mi ha friendzonato, vuole solo rimanermi amica". Friendzonato (dal termine inglese friends) si usa quando hai detto a una persona che ti piace e lei ti risponde...