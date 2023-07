Come proteggere i cani dal caldo: questo e altri consigli per affrontare l’estate

Bologna, 20 luglio 2023 – Il caldo rovente, che in questi giorni sta opprimendo l’Italia con temperature fuori dalla norma, come a Bologna dove si sono raggiunti i 40 gradi, mette in difficoltà non solo noi, ma anche e soprattutto i nostri animali.

Senza le dovute attenzioni, la salute dei nostri amici a quattro zampe è a rischio: proprio per questo l’Enpa, ente nazionale protezione animali, ha condiviso un vademecum da seguire sui pericoli da non sottovalutare in estate.

Colpi di calore

Tra le cause maggiori di malessere per i cani, i colpi di calore possono essere fatali se non si agisce subito. Innanzitutto non lasciamo mai il nostro animale in macchina. La temperatura nell’abitacolo sale rapidamente, anche con i finestrini aperti, e può arrivare a 70°. Dimenticarsi o lasciare il proprio amico peloso in macchina vuol dire condannarlo a morte.

Riconoscere un colpo di calore: la pelle scotta, l’animale barcolla e respira con affanno. Il colpo di calore si presenta con depressione, febbre alta, congestione delle mucose fino a giungere alle convulsioni e al coma.

La prima cosa da fare è spostarlo dal sole e abbassare la sua temperatura corporea bagnandolo con acqua, senza immergerlo, su tutto il corpo e specialmente sul collo, sotto la testa e sull’addome. Mai immergere il cane in acqua perché si potrebbero avere effetti secondari letali. Poi portare l’animale il prima possibile in un centro veterinario.

Scottature

Anche loro si scottano! Come noi ci proteggiamo, è possibile tutelare anche i nostri cani applicando una crema solare ad alta protezione sulle estremità bianche e sulle punte delle orecchie prima di farli uscire. Da controllare sono soprattutto i cani chiari, più soggetti agli eritemi solari.

Fare anche molta attenzione all’asfalto bollente: se è troppo rovente per i nostri piedi lo sarà anche per i sensibili polpastrelli dei nostri amici a quattro zampe, quindi bisogna valutare prima di uscire in passeggiata.

Forasacchi

Spighe secche, molto piccole e appuntite, i forasacchi si infilano nel pelo e possono arrivare a perforare anche la cute, provocando ferite e infezioni che possono risultare anche molto gravi. Altre volte possono entrare dal naso o dalle orecchie, causando otite o perforazioni del timpano.

Il consiglio è quello di spazzolare con cura i nostri cani al ritorno dalle passeggiate e fare attenzione a possibili sintomi anomali come lo scuotimento della testa, starnuti ripetuti, o il fatto che l’animale si lecca con insistenza qualche parte del corpo, che potrebbero far sospettare la presenza di un forasacco.

Punture api o vespe

Se il nostro cane viene punto da un’ape, nella maggior parte dei casi le conseguenze sono lievi e legate all’irritazione della zona interessata dalla puntura. Se, però, il pungiglione dovesse penetrare in punti come la lingua o la gola, la situazione diventa rischiosa perché il gonfiore potrebbe far ostruire le vie respiratorie.

In questo caso, così come se dalla puntura dovesse scaturire una reazione allergica, è bene rivolgersi immediatamente ad un veterinario.

Sale e sabbia

La spiaggia nasconde due potenziali nemici per i nostri animali domestici: la sabbia e il sale dell’acqua marina. La sabbia può provocare irritazioni cutanee e oculari molto fastidiose e in particolare la sua ingestione, molto frequente per i cani, è pericolosa e può generare forti disagi intestinali.

Per quel che riguarda l’acqua di mare, essa può provocare diversi problemi ai nostri cani sia a livello di irritazioni e dermatiti sia, se ingerita in grandi quantità, per l’avvelenamento da eccessiva ingestione di sale, chiamata ipersodiemia.

Come rendersene conto? Il cane mostra apatia e stanchezza, può avere vomito e diarrea e manifestare sete consistente e conseguenti abbondanti pipì. In questi casi è fondamentale consultare subito il veterinario. Se non curata, infatti, l’ipersodiemia può causare squilibrio nel bilancio elettrolitico e portare a conseguenze gravi.