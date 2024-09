Come ritrovare un telefono perso o rubato: la guida per Android, iPhone e Huawei

Bologna, 27 agosto 2024 – Sta facendo discutere la notizia del centro assistenza smartphone di Bologna che comprava telefoni rubati. Può capitare a tutti, purtroppo, di perdere il cellulare o che questo venga appunto rubato. Come si può rimediare? Bisogna però tenere conto di un aspetto: se si ha uno smartphone Android non si può rintracciare un cellulare spento, ma si può ottenere l'ultima posiziona rilevata quando era ancora acceso e connesso a una rete dati. In caso di iPhone, invece, si può rintracciare il dispositivo anche da spento, solo se però è aggiornato a iOS 15, altrimenti si può rintracciarlo solo ed esclusivamente quando l'iPhone è acceso. Ad ogni modo Andrea Millozzi di Agenda Digitale ricorda che, per limitare i danni, è raccomandato bloccare le app, se erano state installate app bancarie, o che comunque davano accesso a informazioni riservate: procedere appena possibile al loro blocco e al cambio delle password, comprese quelle dei social e di messaggistica.

Cosa fare in caso di smartphone Android rubato

Nel caso di dispositivi Android dotati di servizi Google si può sfruttare il servizio “Trova il mio dispositivo”; con questo servizio di può rintracciare un cellulare rubato gratis e si può anche decidere, successivamente, di bloccarlo o resettarlo da remoto.

Basta andare su questa pagina web ed eseguire l'accesso al proprio account Google, che deve essere lo stesso in uso sul cellulare rubato. Se non si ha un pc a disposizione, si può accedere ad un altro smartphone Android usando l'app “Trova il mio dispositivo”, disponibile su Play Store: bisogna aprire l'app e toccare il pulsante Continua come XXX, oppure, nel caso si stia utilizzando lo smartphone di un amico, occorre andare su Accedi come ospite e inserire mail e password del proprio account Google.

Come consiglia l’esperto Salvatore Aranzulla, una volta eseguito l'accesso al servizio, nella schermata principale selezionare lo smartphone rubato dalla barra posta in alto. Dopo aver selezionato il dispositivo, apparirà un menu laterale con diverse opzioni e contemporaneamente verrà caricata una mappa che mostrerà la posizione attuale del dispositivo. Attenzione: la posizione del dispositivo viene rilevata solo se il dispositivo è ancora accesso e collegato a una rete, mentre nel caso fosse spento o offline, si potrà vedere solo l'ultima posizione rilevata.

Per bloccare lo smartphone basterà cliccare su Blocca il dispositivo, nel menu laterale: inserire un messaggio di testo o il numero di telefono (facoltativo) e cliccare sul pulsante Blocca il dispositivo.

Il consiglio dell’esperto, soprattutto in caso di dati sensibili all'interno dello smartphone e se si hanno poche possibilità di recuperarlo, è effettuare un reset da remoto, per rimuovere tutti i dati presenti nel dispositivo, in modo tale che nessuno potrà mai avere accesso ai dati. Per eseguire un reset, dal menu laterale cliccare sulla voce Resetta dispositivo.

Cosa fare in caso di iPhone rubato

Per poter rintracciare l'iPhone basta utilizzare il servizio ‘Trova il mio iPhone’ inserendo mail e password del proprio ID Apple (che deve essere il medesimo in uso sull'iPhone che è stato rubato).

Una volta all'interno della schermata principale del servizio, cliccare sulla voce Tutti i dispositivi nella barra in alto e dal menu che appare selezionare l'iPhone che è stato rubato. Anche in questo caso in pochi secondi verrà caricata una mappa che mostrerà la posizione attuale del dispositivo. Tra l’altro, a partire da iOS 15 è possibile rintracciare anche un iPhone spento o offline grazie alla rete Dov'è.

Cosa fare in caso di Huawei rubato

Basta andare sul sito di Huawei Cloud ed eseguire l'accesso inserendo mail e password del proprio account Huawei (che deve essere lo stesso in uso sul tuo smartphone da rintracciare). Dalla schermata principale, cliccare su Trova dispositivo, seleziona il dispositivo rubato dall'elenco che appare e attendere il caricamento della sua posizione nella mappa, grazie alla quale si può conoscere l'esatta posizione del telefono, ma solo se quest'ultimo è ancora acceso e connesso a una rete: in caso contrario, si può sapere solo l'ultima posizione rilevata.

Per bloccarlo, invece, cliccare sul pulsante Modalità perso nel riquadro sulla destra. Dal menu che appare a schermo cliccare sul pulsante Continua, inserisci il numero di telefono (facoltativo), apporre il segno di spunta sulla voce Avvisa quando il dispositivo è bloccato e premere Avanti.