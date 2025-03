Computer quantistico, il Cineca. “Ecco come funziona e a cosa serve quello avremo qui”

Bologna, 18 marzo 2025 – Bologna e Cineca all’avanguardia della tecnologia del futuro. E’ infatti in arrivo sotto le Due Torri il computer quantistico più potente d’Italia che avrà il nome di Iqm Radiance 54: entrerà in funzione a settembre con 54 qubit (la versione quantum dei bit).

Ciò è stato reso possibile dalla partnership tra Cineca, uno dei maggiori centri di calcolo in Italia, e Iqm Quantum Computers, azienda leader globale nell’ambito dei computer quantistici superconduttivi con sedi in tutto il mondo.

Ne abbiamo parlato con Alessandra Poggiani, direttrice generale di Cineca.

Innanzitutto quanto sarà grande questo super computer?

“Avrà le dimensioni all’incirca di tre metri per otto, come una stanza da letto di piccole dimensioni”.

Cosa sarà in grado di fare? E soprattutto cosa è un computer quantistico?

"La tecnologia quantistica è una tecnologia in fase di sperimentazione; è il primo computer di questo genere e servirà a verificare e velocizzare i calcoli della tecnologia quantistica, che permette in primis un consumo molto minore di energia. E’ una tecnologia di frontiera che dà molti altri vantaggi soprattutto in termini di velocità sovrapponendo allo stesso tempo diverse soluzioni invece di analizzarle in sequenza".

Lavorerà a fianco di Leonardo, giusto?

"Esatto, lavoreranno insieme in sinergia per alcuni progetti. Questo è il primo di due computer quantistici, entro la fine dell’anno avrà per così dire un suo compagno di banco".

Una curiosità?

"Per la prima volta la classifica del super calcolo mondiale vede nei primi dieci posti il Cineca e l’Eni. Questo evidenzia il grande lavoro di ricerca fatto negli anni in Italia di cui siamo molto orgogliosi e fieri. Tra l’altro, entro la fine del 2026 avremo pure una super macchina che sarà ben dieci volte più potente di Leonardo".

Il futuro è già qui.