Conserve Italia guarda avanti "Reimpianti per aiutare i soci"

di Luca Orsi

Guardare avanti. Senza farsi piegare dalle avversità. È lo spirito che anima chi vive di agricoltura. Incarnato nelle migliaia di agricoltori emiliano romagnoli flagellati prima dall’alluvione di maggio, poi dalla grandine. "Anche la nostra base sociale è stata colpita pesantemente, sia nei frutteti che nei campi di pomodoro, ma la voglia di rimettersi in piedi e ripartire ha subito prevalso", afferma Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia, gruppo cooperativo con sede a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, leader in Italia nella trasformazione alimentare, che associa oltre 14.000 produttori agricoli italiani riuniti in 37 cooperative e lavora 675.000 tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali.

Può fare un bilancio, ad oggi?

"Nel nostro stabilimento di Barbiano di Cotignola (Ravenna), duramente colpito dall’alluvione, la produzione di succhi di frutta è ripartita a tempo di record. In meno di un mese, grazie ai tanti collaboratori che si sono prodigati per ripristinare il prima possibile le attività. E potere così affrontare la campagna di trasformazione della frutta riuscendo a soddisfare le richieste dei clienti".

Poi è arrivata la grandine. Con quali conseguenze?

"Ha colpito areali con un’estensione talmente vasta, circa 1.500 ettari, da ridurre la produzione del pomodoro. Lo stabilimento di XII Morelli (Ferrara) ha subito pesanti danni, proprio all’inizio della campagna del pomodoro. Ma siamo già all’opera per rimetterci in moto. E siamo al lavoro per recuperare le quantità di pomodoro necessarie a soddisfare la nostra clientela".

Cosa può fare Conserve Italia per sostenere i produttori?

"Abbiamo già messo in atto azioni per essere vicini ai nostri soci e sostenere chi ha avuto danni".

In pratica?

"Nel caso dei frutteti, per esempio, anche azioni di reimpianto, per dare fiducia e prospettive a chi oggi rischia di non vedere un futuro. Con lo stesso spirito abbiamo riconfermato un percorso di accordi pluriennali".

Quali aiuti vi aspettate dallo Stato?

"Ci auguriamo che i danni vengano riconosciuti nei tempi più rapidi possibile. E che vi siano rimborsi adeguati. Oltre a sostegni concreti per chi vorrà coprirsi con polizze assicurative ad hoc".

Per dare un segnale di ripartenza avete lanciato un nuovo prodotto. Di cosa si tratta?

"Si chiama Yoga Romagna Limited Edition. È al gusto pesca nettarina, una delle eccellenze della Romagna. Vuole essere un inno alla ripartenza, che racconta la forza degli abitanti di questa terra. Terra che abbiamo voluto sostenere con una donazione alla città di Forlì, per simboleggiare il contributo di Yoga a sostegno delle famiglie e delle attività colpite dall’alluvione".

Altre novità?

"Yoga Romagna Limited Edition è l’ultimo tassello di un percorso di innovazione che ha visto il lancio della gamma di succhi Valfrutta Difesa, che con vitamine e zinco aiuta a proteggere l’organismo; e di Derby linea Zero, con un ridotto contenuto calorico e una nuova confezione in cartone che ha un impatto neutrale sul clima".