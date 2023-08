Controesodo, previsioni del traffico in autostrada: bollino rosso per l’ultimo weekend di agosto

Bologna, 25 agosto 2023 - L’estate sta finendo, e per molti rischia di finire in autostrada. Già dal pomeriggio di oggi, infatti, Autostrade per l’Italia prevede una mobilità problematica, con traffico intenso sulle principali autostrade italiane, specie lungo le statali. È il controesodo estivo di chi ritorna dai luoghi di villeggiatura e si prepara ad affrontare un sabato e una domenica da bollino rosso, specie nelle ore di punta.

Anas stima circa 11 milioni di persone in transito, dove quasi mezzo milione circolerà nelle ore di punte. E la situazione più difficile, come al solito, riguarderà i tratti verso le grandi città. Ecco le previsioni del traffico.

Traffico venerdì 25 agosto in Emilia Romagna

Il bollino rosso di oggi scatta a partire dal pomeriggio, dove si prevede traffico intenso con possibilità criticità. Le situazioni più problematiche riguardano le direttive che collegano le autostrade con le grandi città. Particolare attenzione alla A14 Bologna-Taranto in direzione nord, sulla statale 16 Adriatica in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto.

Traffico sabato 26 e 27 agosto

Nel quarto e ultimo weekend di agosto giornate da bollino rosso sin dal mattino. Nella giornata di traffico intenso con possibile criticità, con probabile margine di miglioramento in serata. Anche domenica 27 agosto l’enorme flusso di persone in transito determinerà un’altra giornata da bollino rosso lungo strade e autostrade. Anche qui, le principali direzioni dei flussi saranno quelle verso nord delle autostrade del Mediterraneo A2 in carreggiata nord, A1 Milano-Napoli e A14 Bologna-Taranto.

I dati del traffico

Secondo le elaborazioni di Anas, l’andamento medio del traffico nel mese di agosto, nel confronto con lo scorso anno, evidenzia un aumento del 2% (+2,7% nei feriali, -1,6% nei prefestivi e + 1,9% nei festivi), dato che sottolinea un maggiore spostamento quest’anno nelle giornate di domenica rispetto al sabato. In particolare, si registra un aumento del +4% nelle giornate di sabato 12 agosto e domenica 13 rispetto al fine settimana di Ferragosto 2022.

Strade chiuse

Bologna Casalecchio, al km 0.8 della A14 Autostrada Bologna Taranto, chiusa in entrata fino alle 19 del 2 settembre prossimo. In alternativa, utilizzare Bologna San Lazzaro o la stazione di Bologna Borgo Panigale. Per chi, invece, va in direzione Padova prendere Bologna Arcoveggio. Uscita chiusa a Bologna (km 0.8 della A14) da Ancona fino alle 6 del 1 marzo 2024. A chi proviene da Padova si consiglia di uscire a Bologna Arcoveggio e percorrere la Tangenziale di Bologna. Invece, a chi proviene da Ancona si consiglia di uscire a Bologna Fiera ed immettersi sulla Tangenziale di Bologna. Al km 9.2 in direzione Autostrada Bologna Taranto, allo svincolo chiuso in entrata del 4 bis Aeroporto per lavori fino alle 7 del 6 settembre. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto svincolo 5 (Quartiere Lame).

Blocco transito mezzi pesanti e cantieri

Per facilitare la mobilità estiva, sarà in vigore il divieto di transito per mezzi pesanti (veicoli superiori 7,5 tonnellate) sabato 26 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 27 agosto dalle 7 alle 22.

Sospesi inoltre 811 cantieri: tre cantieri su quattro rimarranno fermi fino al primo weekend di settembre.