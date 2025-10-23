Cos’è il monossido di carbonio, come si forma e quali sono i sintomi

Rovigo, 23 ottobre 2025 — La tragedia che ha colpito la comunità di Canaro, in provincia di Rovigo (Veneto) è una delle più terribili e, purtroppo, una delle più frequenti: una famiglia trovata senza vita in casa, vittima di una fuga di monossido di carbonio. Il gas, incolore e inodore, non dà scampo: basta una stufa difettosa, un impianto non ventilato o un generatore acceso in un ambiente chiuso perché la concentrazione letale si accumuli in pochi minuti. Gli investigatori sulla scena stanno ancora accertando le cause precise, ma lo scenario lascia pochi dubbi: si tratta con tutta probabilità di un avvelenamento accidentale da monossido di carbonio, una delle principali cause di morte domestica in inverno.