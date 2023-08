Covid, no isolamento per i positivi: l’ipotesi in Consiglio dei ministri

Bologna, 6 agosto 2023 – Covid, cambia tutto, o almeno potrebbe. Spunta l’ipotesi dello stop all’isolamento per chi risulta positivo al Coronavirus (5.732 nuovi casi nell’ultima settimana in Italia, 336 in Emilia-Romagna, 116 nelle Marche, nella settimana 28 luglio-3 agosto).

Il provvedimento che decreta la fine dell’isolamento, è pronto, e dovrebbe essere previsto nell’ambito di un decreto omnibus nel Consiglio dei ministri di domani.

La novità potrebbe far cadere anche l'ultima restrizione legata al Covid

Subito dopo il varo del decreto, inoltre, il ministero della Salute trasmetterà alle Regioni una circolare per le vaccinazioni autunnali per il Covid-19. Non è previsto un ritorno all'obbligo di vaccinazione ma si punta a proteggere soprattutto anziani e soggetti fragili.

Vaccini aggiornati

Saranno utilizzati i vaccini aggiornati autorizzati contro le varianti, in Italia, al momento, la Vbb resta quella più diffusa. "Rispetto a questa nuova fase vaccinale - afferma il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia - è avviata la condivisione con Regioni, Società scientifiche e stakeholders". Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sottolineato Vaia, "sta dando un grande impulso a questa fase affinché, anche legislativamente, la pandemia sia definitivamente alle spalle".

Variante Eg5 sintomi e diffusione in Italia

Secondo l'ultimo report settimanale di monitoraggio, "in base ai dati di sequenziamento depositati in I-Co-Gen, nell'ultima settimana di campionamento consolidata, 10/07/2023 - 16/07/2023 (dati al 31 luglio 2023), si continua ad osservare una co-circolazione di ricombinanti di Omicron attenzionati a livello internazionale, con una predominanza di sequenziamenti attribuibili a XBB.1.9 (28,7%) e XBB.1.5 (22,1%). Nella stessa settimana, la proporzione di sequenziamenti attribuibili a EG.5.1, discendente di XBB.1.9.2 con mutazioni addizionali S:F456L e S:Q52H in crescita in diversi Paesi, e' risultata pari all'8,8%".

Covid, i dati in Emilia Romagna

Contagi in crescita in Emilia Romagna, sono 336 i positivi conteggiati nella settimana 28 luglio-3 agosto, contro i 281 della precedente, con un tasso di positività che sale al 4,3%. Aumentano anche i decessi collegati al Coronavirus (4), una persona aveva perso la vita nel precedente periodo di tempo. Meno, invece, i tamponi refertati: 7.729 contro 8.254.

Covid, i dati nella Marche

Contagi in crescita anche nelle Marche, dove sono 116 i positivi conteggiati nella settimana 28 luglio-3 agosto, contro i 48 della precedente, con un tasso di positività che sale al 8,4%. Nessun decesso nell’ultimo periodo di tempo. Meno, invece, i tamponi refertati: 1.375 contro 702.