Credito al consumo, utile record di 28 milioni

È stata approvata la relazione semestrale al 30 giugno di Bibanca, società del Gruppo BPER Banca specializzata nel credito al consumo e nella monetica. Bibanca chiude con un utile netto di 28 milioni di euro, migliorando del 157% (+17,1 milioni) il risultato dello stesso periodo del 2022 (10,9 milioni) e realizzando sostanzialmente in 6 mesi il risultato del 2022. In crescita anche il margine di interesse e quello di intermediazione: hanno toccato rispettivamente i 51,1 milioni (+23,2%) e i 75,2 milioni (+25,3%), con il margine di interesse che si attesta in aumento per il decimo trimestre consecutivo. L`utile lordo si attesta a 42 milioni ed evidenzia una crescita del 158% rispetto al risultato del primo semestre dello scorso anno. Il tax rate è pari al 33,4%. "Siamo molto soddisfatti - ha commentato il dg Diego Rossi (foto) - Sono stati mesi impegnativi in cui abbiamo continuato a supportare le filiali e i canali digitali".