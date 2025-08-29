Caso crack Bologna, lo psichiatra Crepet boccia il sindaco Lepore: “È come alzare bandiera bianca”

Roma, 29 agosto 2025 – “Alziamo pure bandiera bianca. E ammettiamolo una volta per tutte: abbiamo fallito, possiamo brindare a una storica sconfitta”. Professor Paolo Crepet, l’intenzione dell’amministrazione bolognese è buona: distribuire pipe gratuite per il crack con lo scopo di ridurre il danno. “Evitiamo una tracheite, ma rischiamo di tirare dentro anche chi stava solo valutando la possibilità. Se un Comune dice che l’unica cosa da fare è questa e non, per esempio, contrastare i pusher, ha già perso. Pensi al paradosso: obbligo dei 30 all’ora sulle strade dove chi è fatto e strafatto passa dagli effetti della stimolazione alla depressione e nemmeno vede i semafori”.

Mettiamola così: prendere atto di un problema è sempre meglio che voltare la testa. “Ma questo significa dichiarare l’impotenza assoluta di fronte a un fenomeno che non è solo crack e non è solo Bologna. Il mercato della droga da mezzo secolo è gestito dalla malavita. Che nessuno abbia avuto il coraggio di fare terra bruciata attorno alla malavita è altrettanto evidente. Oggi ne abbiamo la conferma. Mi auguro almeno che sia l’occasione buona per riflettere sulle centinaia di ragazzi che vogliono bruciarsi il cervello. Il fatto che il 55% sia italiano non mi rattrista né mi rallegra: vengo finalmente informato che nessuna orda barbarica si è impossessata delle nostre piazze”. Che altro può inventarsi un sindaco? “Domandarsi se finora ha fatto le cose giuste per prevenire tutto questo. Le piazze e le vie di molte città anche piccole, sono diventate pericolose, la gente ha paura di uscire di casa. Dicono: intanto preveniamo di danni collaterali dell’uso del crack. E voglio crederci, sono esperti del Sert. Ma temo non sia la strada per dissuadere chi fa uso della sostanza, anzi. La vedo come un’agevolazione e comprendo chi si sente giustificato: mi assicurano che non prenderò l’epatite… Io spiegherei piuttosto che il crack è un elettroshock per il cervello”. E che altro? “Voglio che ministero della Salute e Istituto superiore della sanità contino i morti come fanno in America con il Fentanyl. Che forniscano ai Comuni statistiche aggiornate, precisissime. Si drogano di più a Bologna o a Potenza? Hanno meno di 30 anni o arrivano ai 50? Sono tre o 300 mila? Avere un’idea può aiutare a gestire le notti, molto più affollate di quelle di 40 anni fa quando un quindicenne alle dieci era già a letto. E poi il crack non può essere l’unico motivo di preoccupazione. C’è tutto il mercato clandestino degli psicofarmaci, l’alcol consumato in maniera smodata. Basterebbe contare i coma etilici fra i preadolescenti. Limitare il danno è una cosa degli anni ’70, me li ricordo i Sert che dispensavano metadone”. Niente di nuovo, quindi. “La cosa spaventosa è proprio questa. A distanza di decenni si ripropongono le stesse politiche e la stessa impotenza mentre là fuori il menù è diventato più ricco e anche a buon mercato. Aggiungiamoci la bella campagna promozionale dello sballo gratuito e abbiamo il pacchetto completo, per la gioia delle mafie”.