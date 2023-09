Cresce il fondo per Unife In arrivo 109,2 milioni

Per l’anno in corso il ministero dell’Università e della ricerca ha assegnato all’Università di Ferrara 109,2 milioni di fondo di finanziamento ordinario, segnando un +9,3% rispetto ai 99,9 milioni del 2022. Erogato annualmente, il Ffo è lo strumento per il sostenimento dei costi di funzionamento degli atenei. Il suo valore è composto da una quota base e una quota premiale (foto, la rettrice Laura Ramaciotti).