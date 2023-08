Crescono i debiti delle famiglie "Ora più credito agli autonomi"

di Vittorio Bellagamba

Aumentano i debiti delle famiglie marchigiane. Alla fine del 2022, secondo un’analisi realizzata dalla Cgia su dati della Banca d’Italia e dell’Istat, l’ammontare complessivo dei debiti contratti dalle famiglie era pari a 13.195 milioni di euro passati poi a distanza di un anno a 13.457 milioni di euro con un incremento del 2% mentre il valore medio è pari a 20.803 euro. Nelle Marche la provincia che vanta il maggiore importo medio relativo all’indebitamento di ciascun nucleo familiare, pari a 23.571 euro è Pesaro Urbino che occupa la 33ª posizione della graduatoria nazionale. In provincia di Pesaro l’ammontare complessivo dell’indebitamento delle famiglie è passato dai 3.521 milioni di euro del 2021 ai 3.581 milioni di euro del 2022 con un aumento dell’1,7%. Scorrendo la classifica di dieci posizioni troviamo la provincia di Ancona che vanta l’ammontare più consistente dei debiti delle famiglie pari a 4.404 milioni di euro del 2021 cresciuti sino a raggiungere i 4.512 milioni di euro alla fine del 2022 con un incremento del 2,5% e un importo medio di 21.968 euro.

Ad Ascoli Piceno l’ammontare dei debiti complessivi delle famiglie era nel 2021 pari a 1.641 milioni di euro lievitati fino a raggiungere i 1.662 milioni di euro alla fine del 2022 con un trend di crescita pari a +1,3% e un valore medio di 19.083 euro. In provincia di Macerata l’ammontare complessivo dei debiti delle famiglie era pari a 2.340 milioni di euro alla fine del 2021 per poi raggiungere i2.386 milioni di euro alla fine del 2022 con un incremento del 2% e un valore medio di 18.294 euro. Infine, in provincia di Fermo, il valore medio dei debiti delle famiglie pari a 18.269, risulta essere il più contenuto anche se è cresciuto del 2% considerando l’amontare complessivo rilevato a fine 2021 pari a 1.290 milioni di euro passato poi, a distanza di un anno, a 1.316 milioni di euro.

Secondo gli analisti della Cgia di Mestre il rischio usura, in un quadro congiunturale come quello attuale, non è più un’ipotesi remota: "Con il progressivo rallentamento dell’economia e il conseguente crollo dei prestiti bancari alle imprese avvenuto negli ultimi mesi, non è da escludere che sia in atto un "avvicinamento" delle organizzazioni criminali verso le micro aziende a conduzione familiare: come gli artigiani, i negozianti e tante partite Iva. Da sempre il mondo dei lavoratori autonomi è quello più a rischio. In passato, a seguito di una spesa imprevista o di un mancato incasso, molti sono stati costretti a indebitarsi per poche migliaia di euro con soggetti che inizialmente si presentavano come dei benefattori, ma nel giro di qualche mese si trasformavano in quello che sono veramente: dei criminali. Per evitare tutto ciò bisogna invertire la tendenza, tornando a dare liquidità alle micro imprese. Non solo, è necessario incentivare il ricorso al "Fondo per la prevenzione" dell’usura introdotto per legge da alcuni decenni, ma poco utilizzato".