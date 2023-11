Cucchieri, la signora degli aeroporti

Una vita da protagonista, in anticipo sui tempi. Giuliana Cucchieri è scomparsa ieri a 83 anni. Passerà alla storia per essere stata la prima donna italiana, nel 1969, direttore d’aeroporto, incarico che ha ricopero per molti anni soprattutto al "Sanzio" di Falconara.

Cucchieri era nata ad Ancona il 29 settembre del 1940. Si sposò nel 1960 con il farmacista anconetano Lucio Guazzati e rimase vedova nel 1961, con il figlio Luca di appena 13 mesi. Laureatasi in Giurisprudenza a Macerata, nel 1969 vinse al Ministero dei Trasporti il concorso per Direttore d’aeroporto. È la prima donna in Italia e rimarrà l’unica per oltre 20 anni.

L’Enac la assegna prima a Fiumicino, poi a Bologna, poi per circa 12 anni a Firenze, dove la raggiunge il figlio, che qui studia e diventa giornalista. Si diploma, prima ed unica donna in Italia, alla Scuola di Guerra Aerea delle Cascine di Firenze, parificando il suo ruolo di Direttore d’Aeroporto (civile) ai gradi (militari) di Generale. Un’importante casa di moda italiana disegna per lei la prima divisa da Direttore d’Aeroporto con i gradi parificati Enav. Giornali e tv parlano di lei. Nel frattempo viene nominata in molte Commissioni interministeriali d’inchiesta insieme a Forze armate e Magistratura, nei più gravi disastri aerei, fra cui Ustica. Al contempo, chiede di tornare nella sua Falconara dove grazie all’atterraggio del Concorde ed alla realizzazione successiva di una grande e moderna aerostazione, il Sanzio viene promosso a prima circoscrizione aerea, fra i primi 14 aeroporti italiani per importanza e traffico.

Cucchieri ha diretto anche gli aeroporti di Bologna e Milano (Linate e Malpensa) e ha insegnato Diritto della Navigazione aerea.