Cura delle malattie rare Un milione e mezzo

Per farmaci connessi alla cura di malattie rare, la Regione Marche stanzia 1,5 milioni per il triennio 2023-2025. La ripartizione tra le Ast di Pesaro Urbino, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli "avverrà annualmente sulla base della spesa sostenuta nell’anno precedente. Nel 2022 i pazienti marchigiani che hanno necessitato di questa assistenza sono stati 490". "Pur non rientrando nei Lea – spiega l’assessore alla Salute, Filippo Saltamartini (foto) – queste prestazioni possono rappresentare le uniche opzioni terapeutiche. Sono prestazioni salvavita ed essenziali, che la Regione si impegna a riconoscere gratuitamente".