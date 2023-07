Dai Paesi arabi agli Stati Uniti "Ora i mercati sono più grandi"

di Vittorio Bellagamba

Le aziende marchigiane sono soddisfatte di quello che concretamente hanno generato gli Stati Generali dell’internazionalizzazione organizzati a Colli del Tronto da Camera Marche, Assocamerestero, Unioncamere con Regione Marche, Atim e Svem. Sono proprio le imprese a spiegare il successo dell’iniziativa. Federica Melchiorri del calzaturificio Galmen di Montegranaro: "La nostra è un’azienda che esporta da oltre cinquant’anni, però grazie alla convention siamo riusciti a prendere contatti con Paesi nei quali non vendiamo". Dello stesso avviso Giovanni Cimmini della Western CO. di San Bendetto: "La Western CO realizza sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili dai primi anni 80 – spiega –. Esportiamo i nostri prodotti in tutto il mondo basti pensare che oggi il nostro team commerciale è impegnato nella sottoscrizione di un importante accordo ad Alessandria d’Egitto per il mercato degli Emirati Arabi. Comunque dall’iniziativa di Assocamerestero abbiamo potuto acquisire nuove opportunità di mercato internazionale dove esportate i nostri sistemi soprattutto nei paesi arabi".

Grande soddisfazione è stata espressa da Gino Sabatini,presidente della Camera di commercio delle Marche, per la risposta delle imprese nei giorni degli Stati generali dell’internazionalizzazione. "Trecento realtà marchigiane rappresentate e oltre 1400 b2b realizzati, un evento mai visto prima nelle Marche. Diversi i contatti già intrapresi anche oltre oceano, interesse per agroalimentare, moda, ma anche nel comparto del fotovoltaico e dell’elettronica industriale. Spagna, Stati Uniti, Svezia, Portogallo i primi Paesi in cui sono stati avviati i rapporti e messe le basi per progetti di business".

Con il Texas in particolare, è stato stipulato un protocollo di intesa che ha visto insieme Atim e Camera di Houston per collaborare in progetti di promozione in ambito turistico e culturale. Marco Bruschini, direttore Atim, ha invitato le imprese marchigiane a contattare l’agenzia per progetti che nei prossimi mesi porteranno le Marche in Spagna e in Svezia". Giovanni Brandimarti, marchigiano di Offida, segretario generale di quella di Stoccolma ha illustrato le opportunità per le imprese marchigiane.

"Nel corso delle riunioni b2b abbiamo costruito un servizio in collaborazione con la Ccie di Rio de Janeiro – ha detto Denise Peres, segretaria generale della Camera di Lisbona – che prevede la creazione di un catalogo virtuale in lingua portoghese che promuoverà i prodotti delle aziende marchigiane". Alla Spagna guarda con interesse Daniele Violoni di Truffle World con sede a Porto San Giorgio, che è in contatto con Faida Khraisat, responsabile senior per i progetti europei della Camera di Barcellona.