Danni ad auto e furgoni, contributi per 2 milioni

Erogati in questi giorni i contributi alle famiglie e alle imprese per i danni subìti da auto e furgoni a causa dell’alluvione di settembre. La giunta regionale aveva infatti stanziato 2,5 milioni di fondi regionali nell’ultima legge di bilancio per avviare questo provvedimento "mai adottato prima d’ora nell’ambito di una calamità", fa sapere la Regione. Sono state ammesse 676 domande pervenute dalle famiglie e 87 dalle imprese. Di queste, sono state subito indennizzate 614 richieste alle famiglie e 75 alle imprese, per somme oltre i due milioni. Le istanze delle domande non immediatamente ammissibili (62 nuclei familiari e dodici aziende) sono comunque in fase di perfezionamento, secondo le integrazioni richieste dalla Protezione civile, e la somma rimanente sarà liquidata agli interessati non appena possibile.

"Oltre a essere una misura di ristoro necessaria per indennizzare i lavoratori e le aziende – commenta il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli –, rappresenta anche un provvedimento adottato per la prima volta e con risorse tutte regionali, in quanto la normativa nazionale non prevede degli indennizzi della Protezione civile per gli autoveicoli perduti a seguito di un’alluvione".