Datalogic eccellenza europea E’ tra i leader tecnologici

di Marco Principini

BOLOGNA

E’ stato approvato dai lavoratori di Datalogic, società bolognese ai vertici internazionali nel settore dell’acquisizione automatica dei dati e di automazione industriale, l’accordo sul premio di risultato. L’intesa sottoscritta dai sindacati riguarda tutti i circa 1.200 dipendenti della società in Italia e prevede l’erogazione di un premio di risultato di 2.100 euro nel 2023, di 2.200 euro nel 2024 e di 2.300 euro nel 2025. C’è un miglioramento rispetto al valore a target del 2022 che era pari a 1.900 euro. Al premio, viene evidenziato, si aggiungono ulteriori 100 euro di welfare che andranno a incrementare la quota stabilita, appunto per welfare, dal Contratto collettivo nazionale. L’amministratore delegato, Valentina Volta, ha così commentato: "Esprimo grande soddisfazione per l’accordo che azienda e rappresentanze sindacali hanno saputo raggiungere e che ben riflette l’attenzione che da sempre Datalogic riserva alle proprie persone".

Intanto Datalogic, che è quotata presso l’Euronext Star Milan di Borsa Italiana, annuncia la propria partecipazione all’Euronext Tech Leaders, la nuova iniziativa dedicata alle società ad alta

crescita e leader nel settore tecnologico. Il ricco ecosistema tecnologico di Euronext riunisce oltre 700 società tecnologiche quotate sui mercati Euronext con oltre 660 ‘alumni’ dei suoi programmi pre-Ipo e un’ampia base di investitori internazionali che investe su tutti i profili di crescita delle società tecnologiche.

Euronext Tech Leaders è composta da oltre 120 società ad alta crescita e leader nel settore tecnologico, ognuna delle quali soddisfa una serie specifica di criteri. Questo indice completa l’offerta tecnologica esistente di Euronext - principale mercato finanziario e borsa valori a livello europeo – e mira a rafforzare il settore tecnologico europeo e ad essere un catalizzatore per la prossima generazione di ‘Tech Leaders’.

Commenta Valentina Volta: "Siamo orgogliosi di entrare a far parte di questo segmento, che si impegna a promuovere le eccellenze tecnologiche europee a livello globale. Negli oltre 50 anni di vita, Datalogic ha dimostrato la sua capacità di innovarsi continuamente, anticipare i trends ed evolvere costantemente attraverso lo sviluppo di soluzioni sempre più innovative ed avanzate, così che l’inclusione nell’Euronext Tech Leaders rappresenta il riconoscimento da parte della comunità finanziaria del nostro vantaggio competitivo nel settore tecnologico. Ci auguriamo che l’impegno profuso da Euronext per supportare questo segmento possa giocare un ruolo cruciale nell’aumentare il riconoscimento e il valore dei titoli tecnologici europei, non ancora riconosciuti così ampiamente come i loro equivalenti americani, i quali beneficiano di un mercato globale dedicato e altamente liquido". Come Euronext Tech Leader, Datalogic beneficerà della serie di servizi sviluppati da Euronext e dai suoi partner per supportare i partecipanti nel loro percorso di quotazione.