Contrabbando di supercar, Ferrari Purosangue da 700mila euro sequestrata

Genova, 27 ottobre 2025 - Ha tentato di far sbarcare al porto di Genova una Ferrari Purosangue del valore di 700mila euro, con targa emiratina, senza il dovuto pagamento di Iva e relativi dazi.

Per questo motivo la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli del capoluogo ligure ha sequestrato l'auto e denunciato il conducente, un cittadino francese, per il reato di contrabbando aggravato.

La Ferrari sequestrata al porto di Genova

La supercar su un traghetto proveniente da Tunisi, un francese alla guida

Il tutto è accaduto l'altro giorno quando su un traghetto proveniente da Tunisi e arrivato al Terminal Colombo di Genova, è stata sbarcata una Ferrari Purosangue, con targa emiratina, da oltre mezzo milione di euro, di un conducente di nazionalità francese.

Perché la preziosa fuoriserie è risultata sospetta

La fuoriserie durante lo sbarco è risultata sospetta non solo perché le fiamme gialle hanno considerato inusuale il transito di una supercar proveniente da un paese a tassazione limitata, come gli Emirati Arabi Uniti, ma anche perché alla guida c'era una persona di una nazionalità diversa.

Tali elementi, acquisiti durante il controllo, hanno reso necessario un approfondimento che ha fatto scattare ulteriori accertamenti doganali sulla supercar.

È stato così possibile accertare il tentativo di immettere la Ferrari sul suolo dell'Unione Europea senza il dovuto pagamento di iva e relativi dazi, per un importo complessivo pari a circa 170mila euro.

Il conducente denunciato per contrabbando

Il conducente è stato denunciato, a piede libero, per il reato di contrabbando aggravato.