Despar dona oltre 31mila euro alla Pediatria del Maggiore

Bologna, 14 dicembre 2023 – Oltre 31mila euro donati da Despar al reparto di Pediatria dell’ospedale Maggiore.

La raccolta si è svolta dal 20 novembre all’11 dicembre in tutti i punti vendita dell’Emilia-Romagna registrando grande coinvolgimento da parte della clientela che, durante il pagamento alla cassa, ha scelto di arrotondare l’importo della propria spesa per oltre 26.984 volte.

L’evento di consegna dell’assegno si è tenuto oggi presso la Pediatria del Maggiore alla presenza di Alessandro Urban, direttore regionale di Aspiag Service Despar; Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl di Bologna e Chiara Ghizzi, direttrice del Dipartimento materno infantile dell’Azienda Usl.

"Sono lieto di annunciare che oggi abbiamo consegnato un assegno di 31.283 euro al reparto di Pediatria grazie alla straordinaria partecipazione dei nostri clienti nell’ambito del progetto 'Un piccolo gesto: Il tuo dono alla comunità' – dichiara Urban -. I nostri punti vendita in tutta l'Emilia-Romagna sono stati testimoni di un coinvolgimento eccezionale da parte della nostra preziosa clientela.

L'evento di consegna dell'assegno è stato un momento significativo di connessione tra il nostro impegno comunitario e l'importante lavoro svolto dal reparto di Pediatria. Ringrazio quindi tutti i nostri clienti che hanno reso possibile questo risultato straordinario e tutti i colleghi dei nostri negozi che hanno dimostrato grande sensibilità verso l’iniziativa, facendosi ambasciatori di una giusta causa condivisa con grande entusiasmo da molti”.

“Avere al nostro fianco i cittadini e le imprese per continuare a far crescere la sanità pubblica è una gran bella notizia per l’intera comunità. In periodi in cui le risorse sono sempre insufficienti rispetto agli innumerevoli progetti che potremmo e vorremmo mettere in campo, è fondamentale unire le forze. Ringraziamo dunque sia i cittadini che Despar per la fiducia ed il piccolo grande dono che oggi ci consegnano, di cui potranno presto beneficiare i piccoli pazienti che ogni giorno accedono al Pronto soccorso pediatrico o vengono ricoverati nella Pediatria”, così Bordon.

“Oggi per la Pediatria del Maggiore è un momento di festa e gratitudine. Dopo l’appello rivolto qualche settimana fa ai clienti di Despar, riceviamo un assegno con cui potremo realmente migliorare le attività dell’ambulatorio di allergologia pediatrica del Maggiore, acquisendo strumenti con cui arrivare più precocemente alla diagnosi della malattia, e al tempo stesso favorire l’adesione alla terapia da parte dei piccoli pazienti, migliorando la qualità di vita dei bimbi e delle loro famiglie. A Despar e a tutti i suoi clienti un grazie speciale per questo “piccolo grande” dono di Natale”, dichiara Ghizzi.