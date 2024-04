«In campo ogni sforzo possibile per riattivare l’azienda Bianchini»

Modena, 5 marzo 2015 - Poco più di un mese fa, il grande terremoto giudiziario ‘Aemilia’ scuote di nuovo le terre del sisma 2012. La maxi operazione anti ‘Ndrangheta, coordinata dalla Dda, porta a 160 tra arresti e fermi. Sequestrati beni per 100 milioni di euro, tra questi 40 aziende dell’edilizia ma anche della ristorazione. Modena, Reggio Emilia, Bologna, Parma, Mantova e Verona. Tra questi, ancora, la Bianchini Costruzioni con sede a San Felice. Impresa del territorio che dà lavoro, anzi dava, a 150 dipendenti. Prima l’esclusione dalla White List per le infiltrazioni legate agli appalti del cratere nella Bassa, poi il conseguente concordato pieno liquidatorio, infine l’inchiesta che ha messo le manette ai polsi di Augusto Bianchini, il titolare, e mandato ai domiciliari moglie e figlio. Morale: l’azienda non lavora più e così è un intero indotto ad essersi fermato, a causa della mafia.

Un’inchiesta dalle dimensioni mai viste in Emilia, tra ricostruzione, politica e cosche. Ora è scattato il momento del ‘dopo’. Parliamo di una delicata partita a scacchi dove norme, codici e soprattutto il territorio, istituzioni e società civile, decideranno se scrivere o meno un finale diverso per la Bianchini e per altre delle 40 realtà imprenditoriali sotto sequestro preventivo. Se, in parole povere, queste imprese potranno in futuro tornare a produrre e garantire occupazione con la garanzia di una supervisione giudiziaria. Il gip di Bologna ha portato in Emilia esattamente per questo motivo un avvocato di Palermo. Si chiama Rosario Di Legami, classe ‘68, docente, ha curato 24 sequestri antimafia, scritto due libri in materia e redatto una quarantina di pubblicazioni. Misure preventive che ha trattato in territori storicamente, e a questo punto forse solo apparentemente, ben più difficili del nostro. A lui il compito di salvare il salvabile. Di entrare in veste di amministratore giudiziario dentro a queste imprese, fermate perché infiltrate, col fine di riattivarle escludendo chi, dai titolari ai dipendenti, non ha una posizione assolutamente limpida. Possibile per la Bianchini un’inclusione alla White List e poi lo sforzo di riposizionarla nel tessuto produttivo, convincendo, con la garanzia dell’amministrazione giudiziaria, il territorio a fidarsi, a concedere appalti, forniture e commesse. Di Legami nei giorni scorsi si trovava a Modena. Lo abbiamo incontrato per un’intervista. Cosa mai fatta in 15 anni di carriera. E, forse, questa volta a convincerlo il fatto che in Emilia determinate dinamiche sono ai più assolutamente sconosciute. Ma è proprio in questo momento che si gioca la sfida più importante tra legalità e criminalità organizzata.

Avvocato Di Legami, dopo l’inchiesta ‘Aemilia’ 40 imprese, ritenute infiltrate, sono ferme e rischiano il loro futuro. È l’unico finale possibile?

«Assolutamente no. Anzi. L’obiettivo dell’amministrazione giudiziaria, nello spirito del codice antimafia, è quello di portare, ove ci siano i presupposti, le aziende sequestrate ad una nuova, e rinnovata, produttività. Nel rispetto della legge»

Chiamato qui con quale compito esattamente? Soprattutto, domando, in relazione alla Bianchini Costruzioni...

«Il compito di un amministratore giudiziario è subentrare nella gestione delle aziende sotto sequestro e, dove possibile, riattivarne produttività e redditività. Riportarle nel circuito della legalità»

Qual è il primo passo?

«Valutare se un’azienda sotto sequestro preventivo è oggettivamente salvabile. La riattivazione, sia chiaro, è vincolata a ineludibili presupposti di legalità. Intendo, anche, una valutazione complessiva sui lavoratori. Vanno esclusi tutti coloro che hanno avuto anche solo contatti sospetti. Andranno tenute fuori le persone con legami di parentela che conducono a chi è stato coinvolto nell’inchiesta. L’azienda deve essere linda, completamente»

Per la Bianchini di San Felice è uno scenario possibile?

«Mi sono già attivato. Sto lavorando per una ammissione alla White List della prefettura, per tornare a farla lavorare. È uno sforzo, sia chiaro. Nulla è scontato. Sto facendo lo stesso anche per riattivare altre delle restanti 39 imprese coinvolte nell’inchiesta ‘Aemilia’, di diverse province»

Chi, nel caso, ai vertici dell’azienda e cosa succede dopo l’amministrazione giudiziaria?

«È sempre l’amministratore giudiziario a scegliere professionisti, magari del territorio, da mettere al vertice delle aziende sotto sequestro. Ovviamente persone competenti e senza la minima ombra. Il dopo? Ci sono due alternative: all’esito del procedimento penale, o avviene il dissequestro o si arriva alla confisca. In quest’ultimo caso l’azienda può essere soggetta ad affitto o essere tenuta in vita da un cooperativa di dipendenti, tutti ‘verificati’, ovviamente».

Il messaggio di fondo dunque è piuttosto chiaro...

«Diciamo che il principio alla base è che la legalità conviene. Mi auguro che queste operazioni sensibilizzino ancora di più il mondo imprenditoriale e anche quello sociale. La legalità conviene e vince. Ma un amministratore non può fare tutto da solo...»

Serve il contributo della società civile...

«Io sono stato chiamato per ‘vestirmi’ da imprenditore. Ovvio che, se avviene l’ammissione alla White List, enti pubblici e privati si devono fidare della garanzia giudiziaria. Auspico fiducia nei confronti dell’amministrazione giudiziaria, anche con riferimento a fornitori, banche e stazioni appaltanti, per riattivare il tessuto produttivo. Ho incontrato il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che ha manifestato grande solidarietà all’amministrazione giudiziaria. Lui stesso ha auspicato la riattivazione dei vari tessuti produttivi. Ricordo le parole di Giovanni Falcone: ‘Follow the money’. È aggredendo i beni della mafia che la si combatte. La mafia non ha ideologie, non è come con il terrorismo. La criminalità organizzata vive di soldi illeciti»

La Bianchini, però, è al centro anche di un concordato. Che ne sarà dei creditori?

«Il tribunale di Modena ha deciso, recentemente, di non omologare il concordato. Ma comunque il codice antimafia regola espressamente i rapporti tra sequestro preventivo e altre procedure concorsuali, sancendo la prevalenza del sequestro. I creditori, anche loro, andranno verificati uno a uno. Dalla banca al piccolo fornitore. Solo allora si potranno prendere decisioni in merito»

Con i sindacati ci sarà un confronto?

«Ovviamente, in passato mi è già capitato. Ho sempre avuto ottimi riscontri, seguendo, ripeto, la priorità della legalità. Su tutto»

Tanti, in Italia, i casi di amministrazioni giudiziarie per grandi realtà imprenditoriali colluse. Ma si sarebbe mai aspettato di venire a lavorare anche in Emilia?

«Sinceramente, auspicavo di no»