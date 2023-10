Digitale ed export, 1,4 milioni per le imprese

Digitale ed export. Punta su questi due pilastri il nuovo bando di Regione e Unioncamere Emilia-Romagna per sostenere le micro, piccole e medie imprese che vogliono conquistare i mercati esteri. A disposizione ci sono oltre 1,4 milioni di euro per rafforzare la capacità delle Mpmi regionali a operare sui mercati internazionali. Il contributo regionale minimo previsto è fissato in 5 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 10 mila euro), mentre quello massimo in 10 mila euro (per spese complessive di 20 mila euro).