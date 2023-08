Dimagrire senza diete: come accelerare il metabolismo cambiando l'attività fisica

Bologna, 9 agosto 2023 – Dimagrire senza diete e senza farmaci. Possibile? Certo: lavorando sul metabolismo. Ovviamente, occorre precisare che non per tutti la cosa è praticabile. Chi soffre di patologie che causano obesità o comunque che alterano il metabolismo, deve seguire i consigli e le terapie date dai medici specialisti. Ma per tutti coloro che vorrebbero solamente perdere qualche chilo, togliere la pancetta o mettersi in forma, l’accelerazione del metabolismo è un’opzione praticabile.

Metabolismo: cos’è e come agisce

Il metabolismo è l'insieme dei processi biochimici ed energetici che accadono nel nostro organismo. Essi partono dagli alimenti che ingeriamo e terminano o con l’utilizzo di energia per produrre calore e assolvere tutte le funzioni vitali, o con l’accumulo di energia sotto forma di grasso.

Nella nostra società, quasi sempre però immagazziniamo più di quello che ci è strettamente necessario per la vita quotidiana, sempre meno faticosa perché facilitata dalle comodità che la scienza e la tecnica ci hanno messo a disposizione.

Come fare dunque per indirizzare l’energia verso un utilizzo rapido, piuttosto che verso l’accumulo? Per accelerare il nostro metabolismo dobbiamo semplicemente aumentare i bisogni vitali del nostro corpo, incrementando il dispendio energetico.

Semplificando il concetto, l’energia viene consumata normalmente per due attività: il metabolismo basale e l’attività fisica. Sul metabolismo basale (il minimo dispendio necessario alle nostre funzioni vitali) influiscono vari fattori, dalla genetica all’età, dal sesso agli ormoni, ma in sostanza possiamo fare poco per modificarlo. Non ci resta dunque che agire sulla attività fisica.

Come accelerare il metabolismo con l’attività fisica

L'aumento dell'esercizio fisico rappresenta un forte stimolo per il metabolismo. Più muscoli abbiamo e più calorie consumiamo nel corso della giornata. Il muscolo è un tessuto che richiede un dispendio energetico alto, e più muscolo abbiamo, più l’energia sarà indirizzata al consumo.

Fare sport quindi non solo agisce sul metabolismo nel momento stesso in cui fatichiamo e sudiamo, ma contribuisce a creare nuovo muscolo e a mantenerlo, tenendo ‘alta l’asticella’ del consumo energetico.

Per accelerare al massimo il metabolismo è ottimale fare un'attività mista, una combinazione di esercizi da fermi ad alta intensità, a corpo libero o con attrezzi, e di attività aerobica come la corsa, il ciclismo o il nuoto di durata.

Consigli utili per accelerare il metabolismo

Gli esperti raccomandano una sorta di decalogo:

- Allenarsi almeno due volte alla settimana; - Allenarsi non meno di mezz’ora; - Alternare attività aerobica ad attività anaerobica (o nella stessa seduta o alternandole nella settimana); - Accentuare gli esercizi con pesi, corpo libero o comunque con tutti gli esercizi di tonificazione.

Questi sono allenamenti ad alta intensità che hanno un effetto importante sull’indirizzare il metabolismo verso il muscolo: - Cambiare spesso il programma di allenamento, in modo che il metabolismo non si abitui e venga sempre stimolato; - Assumere dei cibi che stimolano l’attività metabolica, dal guaranà al pepe nero, dall’arancio amaro alle vitamine del gruppo B; - Cercare di mantenere un ritmo costante, senza troppe pause ma anche senza arrivare a sessioni esageratamente lunghe; - Sfruttare le occasioni routinarie per fare esercizio fisico: parcheggia lontano da casa, fai le scale al posto dell’ascensore, fai a mano ciò che potresti fare con un elettrodomestico; - Ricordarsi ogni tanto di contrarre volontariamente i muscoli (tirare la pancia, stringere i pugni, muovere le gambe, contrarre i quadricipiti).