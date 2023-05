Notizie in diretta da Faenza, un’altra emergenza dopo l’alluvione: maxi incendio alla Caviro

Faenza, 8 maggio 2023 – Le distillerie Caviro di Faenza, nel Ravennate, questa mattina sono state colpite da un vasto incendio. Un’enorme colonna di fumo è visibile da diversi chilometri di distanza e all’interno dell’azienda sono state sentite diverse esplosioni dai lavoratori che erano sul posto. Mentre nella notte in città, i mezzi di Hera hanno terminato lo sgombero di tutte le aree colpite dall'emergenza maltempo, raccogliendo i rifiuti posizionati ieri in strada, ed Enel ha riattivato quasi tutte le utenze, occupandosi del ripristino o della sostituzione dei contatori; varie squadre di vigili del Fuoco sono intervenute prontamente alla Caviro sia per domare il rogo sia per agevolare l'evacuazione delle imprese vicine. “Sono interessati dalle fiamme 15 silos da 200 metri cubi di alcol – hanno fatto sapere i pompieri –, nessuna persona risulta coinvolta”.

Attorno alle 11.45 i residenti della zona hanno avvertito alcuni boati, a cui è seguita una fitta colonna di fumo innalzarsi dalla zona. L'ipotesi prevalente è che il rogo possa essersi sviluppato nella distilleria.

Infatti, poco dopo il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha scritto sui social: “In questi minuti abbiamo appreso che purtroppo una grande azienda nella zona di via Morgagni è stata interessata da un grosso incendio. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono sul posto al lavoro per evacuare i lavoratori delle aziende vicine e intervenire”.

