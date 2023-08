Distretti Marche, l’export vola Brindano moda e sistema casa

di Vittorio Bellagamba

Vendite oltre il confine col vento in poppa per le aziende dei distretti industriali marchigiani. Nel primo trimestre del 2023, infatti, l’export dei distretti marchigiani è stato pari a circa 1,3 miliardi e ha registrato un aumento del 13,3% (+153 milioni) rispetto allo stesso periodo del 2022. Un importante trend di crescita emerge dall’analisi della Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, addirittura migliore rispetto alla media dei distretti italiani (+7,1%), nono trimestre di aumento consecutivo. "I risultati dell’export confermano la competitività dei distretti delle Marche, che siamo impegnati a rafforzare e supportare, in particolare per quanto concerne gli investimenti strategici delle imprese in sostenibilità, innovazione e indipendenza energetica – sottolinea Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo –. Tra i fattori di competitività, c’è la presenza di filiere corte e ramificate a livello locale, che garantiscono continuità e certezza delle forniture in un contesto globale contrassegnato dal ridisegnarsi delle catene del valore". Analizzando i distretti, emerge che i poli produttivi del sistema moda fanno registrare una crescita del 19,4% sul 2022. Le calzature di Fermo, primo distretto per export con 467 milioni nel primo trimestre, hanno segnato una crescita del 16,5% (+66 milioni). Il contributo maggiore è giunto dalla Francia (+25,6%, 90 milioni). Tra i principali mercati in crescita, si segnalano anche Russia (+64,5%, ma nonostante la crescita delle esportazioni negli ultimi due trimestri, non recupera il crollo degli ultimi anni), Spagna, Hong Kong e Turchia.

Stessa dinamica per l’abbigliamento, che cresce del 29,7%. Per la pelletteria di Tolentino (+24,4%) si registra una buona evoluzione diffusa a tutte le principali destinazioni; spicca in particolare il mercato giapponese, con un aumento che supera il 92%. Molto positivo anche l’andamento del distretto più piccolo tra quelli della moda, la Jeans Valley del Montefeltro, che ha accresciuto le vendite all’estero del 17,9%, con il contributo maggiore giunto dalla Francia, primo sbocco commerciale. Segno positivo anche per i distretti del sistema casa. Le cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano, con un export di 263 milioni nel primo trimestre (secondo distretto marchigiano), segnano un +2,1% tendenziale. In forte crescita le esportazioni verso Germania, Francia e Polonia, primi tre mercati di riferimento. Le cucine di Pesaro, 84 milioni di export, si mantengono sostanzialmente stabili (+0,5%): la forte crescita verso Arabia Saudita e Kazakistan è quasi compensata dal calo in Emirati Arabi Uniti e Qatar.

Brillante l’andamento sui mercati esteri del distretto degli strumenti musicali di Castelfidardo, più 26,9% e crescite diffuse verso le principali destinazioni, in primis Usa, Svezia, Francia, Austria, Hong Kong, Regno Unito e Romania; balzo in Bulgaria, Portogallo ed Emirati Arabi Uniti. Lieve contrazione (-0,5%) per il cartario di Fabriano a causa del calo dell’export verso Turchia, Grecia e Regno Unito, nonostante il buon andamento di Francia, Germania, Belgio e Marocco. Tra i principali sbocchi commerciali si rilevano aumenti significativi verso Francia (prima destinazione commerciale, +34 milioni), Polonia (+12), Paesi Bassi (+9) e Germania (seconda destinazione commerciale, +9). Contrazioni significative soltanto verso la Cina (-9 milioni).