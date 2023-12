"Distretto biologico,. Marche da primato"

Più di 2mila aziende, oltre 90mila ettari di superficie e la forza di un’immagine fatta di benessere, qualità, corretta alimentazione e cura dell’ambiente. Alle Cantine Moroder il Distretto biologico Marche ha presentato le linee strategiche, alla presenza del presidente della commissione agricoltura della Camera, Mirco Carloni, e dell’assessore regionale Andrea Maria Antonini. Il documento fornisce un quadro dell’agricoltura biologica nelle Marche. Presenti il presidente del Distretto, Giovanni Girolomoni (in foto), e i membri dell’esecutivo: Andrea Passacantando (Copagri), Federico Marchini (Cia) e Tommaso Di Sante (Coldiretti). Lo studio è stato realizzato da Elena Viganò e Fabio Musso, docenti dell’Università di Urbino. Va perseguita, secondo i due docenti, la riconoscibilità del brand Marche in un quadro di forte concorrenza riguardante prodotti agroalimentari e destinazioni turistiche. In regione, secondo i dati Sinab, l’agricoltura biologica ha superato 121mila ettari, con un’incidenza del 26,6% rispetto al totale della superficie agricola, ponendo le Marche già oggi oltre l’obiettivo del 25% chiesto dalla Commissione europea entro il 2030, di gran lunga sopra le medie italiana (18,7%), europea (9,6).