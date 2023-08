Domenica di controesodo, il traffico sulle nostre autostrade

Bologna 20 agosto 2023 - Su strade e autostrade è iniziato il primo grande controesodo della stagione, che si incrocia, in questo weekend con le ultime partenze di fine agosto. Secondo le previsioni di Autostrade per l'Italia, saranno infatti 12 milioni le persone che si metteranno in viaggio lungo le principali direttrici autostradali italiane, di rientro in città dalle principali località balneari e dal sud verso il nord del Paese. Come mostrano i flussi di “eventi e chiusure in corso sulla rete” pubblicati in tempo reale da Autostrade per l'Italia, al momento le autostrade più trafficate sono le direttrici di collegamento, la A1 Milano - Napoli e la A14 Bologna - Taranto su cui si registrano in più punti lunghi tratti di coda, anche di 5 chilometri.

Non solo l'esodo, ma anche gli incidenti rallentano la via del ritorno. Un incidente stradale nelle Marche lungo la carreggiata sud dell'autostrada A14, nel tratto fra Grottammare e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), all'altezza del km 311 ieri ha aggravato il traffico da bollino rosso. Sono rimaste coinvolte due autovetture, due le persone ferite in modo non grave trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto. Sulla carreggiata il traffico è stato bloccato e poi riaperto, si è formata una coda di circa 5 km. Codice anche in direzione opposta

In una nota Anas ha spiegato che, proprio in previsione dell'aumento del traffico, "i presidi la rete mantengono per fluida la circolazione: con il monitoraggio costante del personale (2.200 addetti in turnazione), il pronto intervento in caso di criticità e la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza" mentre per agevolare la circolazione, Autostrade per l'Italia ha spiegato di aver "rimosso i cantieri più impattanti e di aver rafforzato i presidi ei servizi di assistenza all'utenza lungo i tratti più trafficati e nelle aree di servizio con oltre mille unità". Ciononostante, soprattutto da ieri, si registrano code a tratti per traffico intenso tra Reggio Emilia e Modena sud e code a tratti tra Modena sud e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto. Infine code su Bivio A1/A22 Brennero-Modena e tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Cesena Nord, sempre per traffico intenso. E' previsto, inoltre, lo stop dei mezzi pesanti nelle fasce orarie con più spostamenti. I veicoli superiori alle 7,5 tonnellate non potranno circolare dalle ore 8.00 alle ore 16.00 nella giornata di sabato 19 agosto, mentre domenica per gli stessi mezzi il divieto vale dalle 7.00 e alle 22.00.