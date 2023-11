Donnini, piano cottura sprint: "Ho detto no agli americani"

FOSSOMBRONE (Pesaro e Urbino)

"Si sono già fatti avanti alcuni grandi investitori americani per comprare la nostra piattaforma rivoluzionaria per cucinare, ma abbiamo detto di no", dice Dennis Donnini, un artigiano che assieme al padre e alla sua famiglia, ha messo a punto una macchina – dopo 12 anni di lavoro – che è stata accolta alla fiera Host di Milano con una specie di ‘rivoluzione’ nell’ambito della ristorazione professionale. Il che equivale a dire grandi alberghi, cattering e ville per grandi ricevimenti.

Cosa vuol dire accolta come una rivoluzione a Milano la vostra piattaforma per cucinare?

"Faccio un esempio così capisce. Con il nostro piano cottura abbiamo servito a tavola 140 bistecche da un chilo nel giro di un’ora e mezza, siamo in grado di cucinare 350 mazzancolle nel giro di tre minuti".

E gli altri come hanno fatto finora?

"Precotto. Cucinata prima, riscaldata e poi servita. Ma è tutta un’altra storia, anche proprio sotto il profilo del gusto del cibo".

Il segreto qual è?

"La nostra macchina che si chiama Venus arriva a 400 gradi in pochi minuti, è in grado di avere gradazioni diverse per ogni cibo che cuoci e soprattutto puoi usare qualsiasi tipo di pentola da quelle in rame fino alla terracotta allo stesso tempo".

La reazione del pubblico e degli osservatori qual è stata?

"Le dico solo questo: arrivavano produttori cinesi che da lontano facevano foto e filmavano tutto perché avevano capito che avevamo superato tutto quello che il mercato propone. Abbiamo 5 brevetti depositati, 4 per le tecnologie ed uno per il design e non solo per l’Europa ma anche per la Cina".

Cosa prevedete visto il successo?

"Di arrivare nel giro di meno di un anno ad una produzione di cento macchine al mese per un fatturato di un milione di euro. Questo tanto per partire e visto anche le richieste che abbiamo pensiamo a numeri ancora più alti".

Per la grande ristorazione cosa vuol dire? Non si adatta alle cucine di casa?

"Che abbiamo proprio avuto la settimana scorsa il responsabile di una società che gestisce catene di hotel di in tutto il mondo. E’ arrivato con uno chef e alla fine delle prove sono partite le ordinazioni. Il nostro sistema non è per le cucine delle normali abitazioni".

Ma in quanti siete a lavorare alla Donnini srl?

"Oltre me e a mio padre che è quello che ha messo a punto il sistema di cottura, un’altra decina di persone che aumenterenno nei prossimi mesi viste le richieste che arrivano".

In dieci persone tutta questa mole di lavoro?

"No, no perché abbiamo anche tutta una serie di terzisti che sono dell’area di Fabriano. Lavorano attraverso i nostri progetti ed hanno anche firmato documenti per la riservatezza. Perché ovviamente abbiamo timore che il nostro progetto possa essere copiato". Parlava anche che è una macchina perfetta per le grandi ville e i mega-ricevimenti...

"Certo. Abbiamo avuto visite da parte di una quindicina di architetti che lavorano proprio in questo settore, quello delle grandi ville. Tanto che il nostro piano di cottura volendo lo facciamo anche color oro".