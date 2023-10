Aggressione a una dottoressa del Sant’Orsola: “Ti ammazzo, ti sgozzo”. Salvata da un infermiere

Bologna, 17 ottobre 2023 – Si è scagliato contro una dottoressa afferrandola per il collo, sbattendola al muro insultandola e minacciandola di morte. L’ennesima aggressione a un operatore sanitario è avvenuta sabato scorso, intorno le 15:30, nel reparto di Medicina Interna dell’Ospedale Sant’Orsola, dove un uomo di 58 anni di Bologna è andato in escandescenza perché riteneva che la cura somministratagli non fosse adeguata.

Vittima una dottoressa specializzanda di 29 anni, domiciliata in città, a cui l’uomo avrebbe chiesto ripetutamente antidolorifici specifici e più potenti. Non riuscendo a ottenerli si sarebbe scagliato contro la donna.

L’aggressione è stata interrotta da un infermiere di passaggio nel corridoio, che sentendo le urla è intervenuto riuscendo a liberare la dottoressa dalla forte presa del paziente, che infuriato continuava a gridare “ti ammazzo”, “ti aspetto fuori e ti sgozzo”.

Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono giunte due pattuglie dei carabinieri del Nucleo Radiomobile Bologna, che raccolte le testimonianze e ricostruito l’accaduto hanno denunciato il 58enne bolognese, disoccupato e con precedenti di polizia, per minacce e percosse aggravate.