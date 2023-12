Ecco la ’Banca del vino’: la cantina-caveau bottiglie pregiate

di Stefano Marchetti

SAN FELICE SUL PANARO (Modena)

Tre anni fa, a un’asta Bolaffi, una bottiglia di vino da tre litri (una jeroboam, ovvero doppia magnum), di etichetta Romanée Conti Grand Cru, della prestigiosa annata 1990, è stata battuta alla bellezza di 100mila euro. E un Barolo Monfortino Riserva del 1955 è stato quotato 20mila euro. "Il vino è sempre più un bene rifugio", ci spiega Simone Brighenti, vice direttore generale della Sanfelice 1893, la banca popolare della Bassa modenese. Proprio qui, nel cuore di San Felice sul Panaro, nei sotterranei dell’edificio settecentesco che ospitava l’ex Monte di Pietà, è nata la ‘Banca del vino’, una cantina–caveau a temperatura e umidità controllate, dove i produttori o i collezionisti potranno depositare le loro bottiglie più pregiate. Come in una cassetta di sicurezza. In Italia, la Sanfelice 1893 è il primo istituto di credito ad allestire e offrire questo tipo di servizio.

Il locale che ospita la Banca del vino era un archivio, ora è uno scrigno di nettari preziosi. Venti cellette, tutte con doppia chiave, sono pronte ad accogliere bottiglie di vini pregiati da tutto il mondo. La stessa Sanfelice 1893 acquisterà bottiglie di vini, anche di annate particolarmente ricercate, conservandole in uno spazio apposito. "Valorizzeremo soprattutto i vini delle nostre terre – sottolinea il direttore generale Vittorio Belloi –. Abbiamo iniziato proprio con le cantine d’eccellenza della provincia di Modena e della regione, e in particolare con i produttori dei tre lambruschi Dop, Sorbara, Grasparossa e Salamino di Santa Croce". Non a caso, la ‘Banca del vino’ si trova proprio a fianco di un altro caveau molto speciale, quello dedicato al salame di San Felice, prodotto secondo un rigoroso disciplinare stabilito dalla Camera di commercio (e pure conservato in cassetta di sicurezza).

A 130 anni dalla sua fondazione, la Sanfelice 1893 è rimasta "orgogliosamente banca del territorio", sottolinea il presidente Flavio Zanini. E i dati finanziari dimostrano il radicamento: già nel 2022 si era registrato un utile in crescita del 16% sul 2021 "e ci aspettiamo risultati ancora migliori".