Economia dello spazio a Ancona: nuove opportunità per le imprese

Nuove prospettive nel settore aerospaziale per la Regione Marche che ieri, insieme al cluster Aerospazio Marche, ha presentato i nuovi processi di sviluppo e di riconversione del sistema produttivo. La new space economy è già realtà. Questo il tema condiviso dai presenti, l’assessore alle Attività produttive Andrea Maria Antonini, il rettore di Univpm Gian Luca Gregori, Marcello Azzoni chief designer Spacewear e i rappresentanti del cluster. La Regione accompagna una rete di imprese, Università e centri di ricerca per trainare l’intero sistema delle pmi tra cui emergono eccellenze produttive ad alta tecnologia ai vertici di settori in crescita Tra questi l’impresa Spacewear, con sede a Fano, che ha creato la tuta Smart Flight Suit 1 indossata dal comandante della missione Virtute 1, il cosmonauta colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei, nel volo del 29 giugno, il primo dedicato alla ricerca in microgravità. ‘"L’obiettivo – ha dichiarato l’assessore Andrea Maria Antonini – è accompagnare progettualità capaci di sostenere lo sviluppo industriale e di creare nuove professionalità altamente specializzate. Anche attraverso collaborazioni con scuole, Università e relazioni con il territorio. Per questo è importante il contributo del cluster Aerospazio Marche".