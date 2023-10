Edilizia popolare, il piano Di Ruscio: "In cinque anni 1.600 nuove case"

Ci sono Comuni che hanno centinaia di persone in lista d’attesa, per quattro o cinque appartamenti di edilizia popolare da assegnare. Ci sono alloggi di edilizia pubblica vuoti, in montagna e nelle aree interne, e famiglie che non sanno dove andare a vivere nelle zone costiere e restano in graduatoria per anni. È il quadro degli alloggi residenziali pubblici, dopo la denuncia dei sindacati degli inquilini Sunia Sicet e Uniat Marche, che chiamano in causa le politiche regionali sulla questione casa. In prima linea in questo quadro c’è l’Erap, l’ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche, presidente Saturnino Di Ruscio.

Presidente Di Ruscio, quali sono le cause strutturali della cronica carenza di edilizia popolare?

"Parliamo di un problema vecchio di trent’anni almeno, in generale c’è da sempre una mancanza di investimenti nel settore. Fino agli anni novanta c’era una trattenuta sugli stipendi che finanziava l’edilizia sociale, poi eliminata. Quando le competenze sono passate alle Regioni, nessuno ci ha messo su risorse a sufficienza. Portiamo avanti un piano di alienazioni per trovare risorse, ma se vendi gli appartamenti, poi non ne hai più da assegnare per le categorie svantaggiate, dunque nemmeno quella è la soluzione".

L’Erap ha avviato un piano di vendita però, come sta andando?

"Non si possono alienare proprietà per più del 30% del patrimonio, nel nostro caso composto da 16mila alloggi. Abbiamo avuto 934 richieste di acquisto. Se andassero in porto, ricaveremmo 56 milioni, a fronte però di 934 alloggi in meno. Se dovessi rifarli tutti, spenderei almeno 170 milioni di euro, alla lunga è un’operazione in perdita".

Come si fa allora a dare risposte alla fame di casa che c’è, a fronte di alloggi popolari spesso bisognosi anche di manutenzione?

"Bandi e graduatorie li fanno i Comuni, a oggi parliamo di circa 8mila richieste, il problema c’è e non è di poco conto. Abbiamo 850 alloggi da sistemare, li abbiamo censiti e chiesto negli anni alla Regione un aiuto, che finora non è arrivato. Nel frattempo, non siamo stati con le mani in mano: come cda abbiamo destinato l’avanzo di amministrazione alla sistemazione di questi alloggi. Ad Ascoli, ad esempio, a fronte di 300 richieste avevamo solo quattro o cinque appartamenti, ne abbiamo messi a disposizione altri cinquanta. Ad Ancona abbiamo 270 alloggi consegnati al Comune e non ancora assegnati, lo stesso vale un po’ in tutta la regione, ma il problema non si risolve in poco tempo. Parte del nostro patrimonio è legata all’entroterra, dove non ci sono richieste, mentre lungo la costa non abbiamo le risposte".

Ci sono prospettive per nuove edificazioni a breve?

"Abbiamo intercettato tutti i finanziamenti possibili e nel giro di cinque anni in regione avremo almeno 1.600 nuovi alloggi, ma servono misure strutturali. Abbiamo bisogno che si blocchino i prezzi delle materie prime, a Macerata abbiamo avuto difficoltà in numerosi cantieri, che stanno ripartendo. Spendiamo 7 milioni l’anno per le manutenzioni, non è molto ma se si prorogasse almeno per l’edilizia popolare il Superbonus, potremmo mettere in moto il doppio di investimenti. Il grande problema sottovalutato da tutti è l’Imu. Alcuni Comuni ci chiedono la tassa, la norma esclude il pagamento per l’edilizia popolare, ma alcune commissioni tributarie interpretano a modo loro e il risultato è che abbiamo 3 milioni di contenzioso che si tolgono alle manutenzioni. Chiediamo al governo di chiarire la norma e di dare una interpretazione chiara per tutti".

In tutto questo, i sindacati parlano anche di una situazione sfratti allarmante, di molte famiglie a rischio.

"Abbiamo 170 procedure di sfratto, ma abbiamo avviato tavoli con la prefettura prima di arrivare agli sfratti esecutivi, limitiamo il dramma. Il problema si avverte anche per le persone che finora non avevano difficoltà, oggi pagare per l’affitto il 35% dello stipendio pesa e se si perde il lavoro, è il disastro. C’è una fascia consistente di famiglie che non regge più l’affitto e la preoccupazione è tutta per il futuro".