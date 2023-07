Elica, giù i ricavi a Fabriano (Ancona). Sfida americana per la svolta

FABRIANO (Ancona)

Elica chiude i conti del primo trimestre con un risultato di periodo in calo del 34,2%, a 8,5 milioni. Il risultato netto normalizzato è di 9,3 milioni rispetto ai 14,4 milioni del primo semestre 2022. I ricavi sono in calo del 12,3% a 254,5 milioni. "In un contesto macroeconomico difficile – commenta il presidente dell’azienda di cappe, Francesco Casoli –, tutto il gruppo ha dimostrato di saper affrontare le sfide con grande velocità riuscendo a difendere i margini e non rallentare sui progetti strategici. Affronteremo anche i prossimi mesi con la consueta passione tenendoci pronti ad accelerare nel momento in cui si presenterà la ripresa. Sono sicuro che la squadra, il percorso di completamento della gamma prodotti cooking e le opportunità della divisione motori sosterranno la crescita nel lungo termine e continueranno a creare valore per gli azionisti e i nostri stakeholder".

"Il mercato nel secondo trimestre è stato ancora più complesso delle nostre aspettative. Siamo stati bravi a reagire velocemente, difendere le nostre quote e tornare ad un margine in linea con la chiusura dello scorso anno, il migliore degli ultimi trimestri", aggiunge l’a.d. Giulio Cocci: "Per la seconda parte dell’anno non ci aspettiamo un mercato in ripresa, ma questo non ci fa paura. Quello di Elica è un progetto di lungo periodo. Proprio guardando al futuro abbiamo appena avviato in Messico una nuova linea produttiva di piani induzione aspiranti: vogliamo essere i primi a cogliere le enormi opportunità di un segmento che cresce in Nord America anche nel difficile contesto attuale".