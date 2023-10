Entusiasmo al Sanzio. Primo volo per Roma, salgono i tifosi dorici: "Giornata storica"

Un tifoso si avvicina alle autorità e simpaticamente cerca i flash dei fotografi. Gli altri dietro a ruota accompagnano con il classico coro dell’attesa. Ed è quando l’assessore regionale ai trasporti Goffredo Brandoni – già sindaco di Falconara e noto tifoso dell’Ancona – taglia il nastro, che gli ultras biancorossi esplodono goliardicamente di gioia. Cronache del ‘pre-partenza’ del volo inaugurale di ieri per Roma, quello che ha poi permesso a una sessantina di fedelissimi della Dorica di fare scalo nella capitale e successivamente di imbarcarsi per Olbia e assistere alla partita dell’amata Ancona. Sono stati loro gli storici passeggeri del primo volo in continuità territoriale dall’Ancona International Airport. Un’operazione che porterà, per il tramite di Aeroitalia, i viaggiatori a Roma, Milano e Napoli tutti i giorni. Fiumicino e Linate saranno raggiungibili due volte al giorno, Capodichino una. Alle 7, ieri, si è alzato in cielo puntuale il velivolo diretto nella città eterna. A ruota è toccato a quello per il capoluogo lombardo, dunque quello per la Campania. Oltre a Brandoni, erano presenti l’amministratore delegato di Aia, Alexander D’Orsogna, e per Aeroitalia, il Travel agency network manager, Giovanni Cerchiara, con Marta Riccioni e Filippo Giorni. "Si tratta di una giornata storica per le Marche e per il nostro aeroporto – ha detto Brandoni, portando i saluti del presidente Francesco Acquaroli –. Le forze imprenditoriali, gli operatori turistici, giovani e famiglie chiedono di colmare il gap infrastrutturale verso l’Italia e l’Europa, questo dei voli di continuità è un passo fondamentale. Ringrazio il governo e l’Unione europea per la sinergia e il supporto. Le Marche vogliono superare l’isolamento e diventare un punto di riferimento per il medio Adriatico, sviluppando in maniera organica la rete infrastrutturale". Il governatore, assente a causa di impegni concomitanti, aveva mostrato tutta la sua soddisfazione pochi giorni fa e proprio dalla pista del Sanzio. "Potenziare il collegamento aereo della nostra regione era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati – le parole di Acquaroli –. Il primo ottobre è una data importante, sia per l’avvio dei voli su Milano, Roma e Napoli, che per l’inizio dei tre nuovi voli continentali. Obiettivi raggiunti, che ci aiutano a uscire dall’isolamento e che, per quanto riguarda i voli di continuità, consentiranno di collegarci in poche ore alle principali città italiane, un incentivo per il turismo e l’economia, per far crescere la nostra regione". D’Orsogna ha ringraziato nuovamente Regione, Atim e Aeroitalia per la virtuosa collaborazione. Gaetano Intrieri, ad di Aeroitalia, ha confermato che l’intenzione del vettore è di implementare ulteriormente l’offerta dei voli. Aeroitalia, oggi, permette di raggiungere dalle Marche, e con prezzi calmierati per i marchigiani, Roma, Milano e Napoli. Ma anche Vienna (ieri alle 11.10 il volo inaugurale), collegamento operato ogni domenica e mercoledì. Oggi, invece, sarà la volta di Barcellona, in partenza il lunedì e il venerdì. Poi toccherà a Bucarest: il martedì, il giovedì e il sabato. Da Roma sarà possibile legarsi pure a Olbia (chiedere ai tifosi dell’Ancona per conferma), Alghero, Comiso, Catania e poi Palermo.