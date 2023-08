Esodo estivo 2023 e traffico da bollino nero: come viaggiare sicuri

Modena, 5 agosto 2023 – Parte da Modena l’iniziativa ‘Viaggiare sicuri’: la Polizia di Stato dà alcuni consigli di guida agli automobilisti e a tutti coloro che in questi giorni hanno deciso di partire per le vacanze. La situazione del traffico e della viabilità nelle autostrade, oggi, è da bollino nero ma, come spiega Laura Patrizi, vice questore della Polizia di Stato: “La viabilità è consistente, ma scorrevole. Forse per le condizioni meteorologiche aiutano e gli italiani hanno scelto delle partenze intelligenti”.

Infatti, un’ondata di maltempo, con freddo pioggia e grandine, è arrivata sull’Italia per il weekend: in molti l’hanno chiamata Circe, ma si tratta invece del ciclone Petar. In attesa che torni il caldo, la autostrade più interessate dal forte traffico nel nord Italia sono l’A14 e l’A1. Cosa che può sempre essere pericolosa: questa notte, purtroppo, nella galleria tra Rioveggio e Sasso Marconi (nel bolognese) un uomo è morto, investito da un tir.

Esodo estivo e traffico: come viaggiare in sicurezza

Maurizio Nardozza è il responsabile traffico per il terzo tronco di Bologna, cioè il tratto autostradale che comprende l'A1 da Parma a Bologna, l'A14 fino a Cattolica e tutta l'A13. È “un nodo importantissimo in questi giorni interessato da forti flussi di traffico”, spiega Nardozza. “Grazie a questa iniziativa, in collaborazione anche con Polizia di Stato e Anpas, siamo presenti per dare informazioni all'utenza. Ma il nostro impegno quotidiano in queste giornate consiste nell’aver intensificato la presenza di squadre di viabilità lungo l'autostrada. Siamo pronti a intervenire in caso di blocchi, anche per la distribuzione di acqua. Ma oggi il tempo e il fresco aiutano anche gli spostamenti”.

Consigli per viaggiare sicuri

Laura Patrizi lascia qualche consiglio per mettersi in strada nel modo più appropriato e viaggiare sempre in sicurezza. “La prima condizione è quella di prestare sempre attenzione”, dice Patrizi, ma bisogna anche “mettersi alla guida in condizioni fisiche adeguate, tenere una velocità adeguata, così come mantenere sempre le cinture di sicurezza allacciate, sia quelle anteriori che quelle posteriori. Si deve poi mantenere la distanza di sicurezza”.