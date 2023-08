Esodo di Ferragosto 2023, le previsioni del traffico: dove e quando scatta il bollino nero

Bologna, 11 agosto 2023 - Bollino nero su strade e autostrade per il grande esodo di Ferragosto 2023, che inizia domani, anche se molti partiranno già stasera. L'Anas prevede aumenti consistenti di traffico - soprattutto verso Sud - a partire dalla mattinata di sabato 12 agosto, e per cercare di facilitare le partenze e mantenere fluida la circolazione ha ridotto al massimo il numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza. Per la precisione sono 811 quelli sospesi fino al primo weekend di settembre.

LEGGI ANCHE / Caldo a Ferragosto: quanto durerà la terza ondata

Sta per iniziare il grande esodo di Ferragosto 2023

Le previsioni del traffico

Come sempre Viabilità Italia segnala gli orari più trafficati, per cercare di aiutare le ‘partenze intelligenti’. In particolare prevede bollino rosso a partire dal pomeriggio di oggi, con un aumento nella mattinata di domani, sabato 12 agosto, contraddistinta da bollino nero. Successivamente bollino rosso nel pomeriggio di domani e per la giornata di domenica 13 agosto, con spostamenti in crescita verso le grandi direttrici.

Le tratte più trafficate

Le tratte interessate sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani. Ci sarà anchr un traffico consistente da rientro verso le città - per chi le ferie le ha già finite - nel pomeriggio di domenica. Ecco i punti più trafficati: - l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia - la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto - la A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria - le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria - le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia - la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio - le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). - I raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine - la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia - la SS45 di Val Trebbia in Liguria - la SS26 della Valle D'Aosta - la SS 51 di Alemagna in Veneto.

Traffico in aumento rispetto al 2022

Intanto a luglio, secondo l'Osservatorio del traffico Anas, il traffico è cresciuto del 2% rispetto all'anno scorso: con un picco al Sud del +4% e in Sicilia del +5%, e anche rispetto a giugno: +6% rispetto al mese precedente e in particolare dell'11% al Sud. In particolare in Romagna si sono viste oltre 60mila auto sulla SS16 "Adriatica", all'altezza di Ravenna.

Notizie utili per un viaggio informato

La panoramica completa dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas (https://www.stradeanas.it/it/piani-interventi) e sul sito di Viabilità Italia. Le notizie aggiornate su esodo estivo e viabilità sono disponibili ai link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo e www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2023.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali: - VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai - APP "VAI" di Anas, scaricabile gratuitamente in "App store" e in "Play store" - CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico - Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana. - Live Chat del Servizio Clienti all’indirizzo www.stradeanas.it per parlare con un operatore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili.