Etichetta obbligatoria sul miele: "Così si tutelano i consumatori"

Etichetta obbligatoria sul miele per evitare contraffazioni. "Un risultato storico, che tutela noi produttori, ma soprattutto i consumatori, raggiunto grazie anche al determinante lavoro dei Consorzi apistici marchigiani in coordinamento tra loro". Con queste parole i presidenti dei quattro consorzi apistici delle Marche, uniti sotto il marchio ‘Marche di miele’, plaudono all’approvazione da parte del Parlamento europeo della direttiva breakfast. Sono i Consorzi della provincia di Pesaro e Urbino con alla guida Frederic Oliva, della provincia di Ancona guidato da Sergio Cocciarini, della provincia di Macerata con presidente Alvaro Caramanti, delle provincie di Fermo e Ascoli guidate da Giovanni Zucconi. Il via libera da parte di Bruxelles rende obbligatoria in etichetta la menzione dell’origine geografica del miele, nonché l’obbligo di indicare ciascun Paese d’origine e la rispettiva quota percentuale nelle miscele di miele, tra i prodotti più adulterati provenienti da Paesi extraeuropei. Secondo le analisi condotte nel 2022 su 320 lotti di miele importati da 20 Paesi, sulla base del campionamento random ben 147, pari al 46%, sono risultati adulterati (Fonte: ricerca ‘From the Hives-Dagli alveari’ a cura della Commissione europea). Nello specifico, per contenere il prezzo il miele importato è miscelato con zuccheri esogeni. "Questa trasparenza consente ai consumatori finali di conoscere il Paese di origine del prodotto e di poter decidere di acquistare consapevolmente un miele piuttosto che un altro. Un grande risultato, che salva l’identità territoriale a favore degli apicoltori che da anni si impegnano per la tutela del prodotto made in Marche", continuano i presidenti dei consorzi apistici. I consorzi delle Marche, in sinergia con l’associazione nazionale Miele in Cooperativa, hanno svolto un ruolo fondamentale per raggiungere il risultato. In particolare, dopo una serie di incontri, gli europarlamentari italiani, sensibilizzati sulla questione, hanno sostenuto la causa, votando la direttiva nell’europarlamento dopo una battaglia lunga e complessa, in quanto l’industria degli ‘invasettatori’ non aveva alcun interesse a mettere in evidenza la provenienza del miele. "Questa misura europea – dichiarano i presidenti dei Consorzi – va nella nostra direzione, tutela e promuove un prodotto che più di ogni altro racconta la biodiversità delle Marche, dove l’apicoltura è sinonimo di sostenibilità e di eccellenza, un prodotto realizzato al 100% da api italiane". Nelle Marche si contato 3.386 apicoltori con 71.497 alveari, è la seconda regione italiana per numero di alveari per chilometro quadrato e la quarta nel rapporto tra gli apicoltori e la popolazione. La produzione media annua delle Marche si aggira intorno alle duemila tonnellate. Nel 2023, a causa del maltempo dovuto ai cambiamenti climatici, la produzione primaverile è stata praticamente azzerata, in particolare per il miele di acacia e per tutto il miele primaverile, e gli apicoltori hanno dovuto sostenere dei costi importantissimi per soccorrere le famiglie delle api e non farle morire.