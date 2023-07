Export dei Distretti Industriali delle Marche, Crescita nel 2022 ma Rallentamento nel 2023

I distretti industriali delle Marche archiviano il 2022 con una rilevante crescita dell’export. Ma nei primi mesi del 2023 è cambiato il tono congiunturale e per le vendite estere è atteso un rallentamento, in un quadro di domanda mondiale meno favorevole, anche se agevolata dal calo dei prezzi energetici. Nel 2022, l’export dei distretti marchigiani è stato di 4,8 miliardi, con un aumento del 18,9% rispetto al 2021 e del 14,7% sul 2019. La Francia (crescita di 91 milioni nel 2022) è la prima destinazione commerciale. Aumenti significativi verso tutti i principali mercati: Usa (+116 milioni), Cina (+98), Germania (+74), Regno Unito (+46). È il quadro di sintesi che emerge dall’analisi periodica della direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. In evidenzia la ripartenza dei distretti del sistema moda, in crescita del 31,5% sul 2021, meglio del sistema moda italiano (+15,5%) e in pieno recupero anche rispetto ai livelli di export registrati nel 2019 (+10,3%). Le calzature di Fermo, primo distretto per export della regione, con oltre 1,6 miliardi hanno registrato una crescita del 32,8% (406 milioni), riuscendo a colmare ampiamente il gap rispetto ai livelli pre-pandemici (+12,2%). Per la pelletteria di Tolentino (+30,4%) si realizzano crescite diffuse verso le principali destinazioni; spicca in particolare il mercato cinese, con una crescita che sfiora il 73% sul 2021. Tuttavia, è l’unico distretto marchigiano che non è ancora riuscito a superare i livelli di export 2019. Positivo anche l’andamento del distretto più piccolo tra quelli della moda, la Jeans Valley del Montefeltro, che ha aumentato le vendite all’estero del 27% sul 2021 e del 20,3% sul 2019. Le cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano, con un export di oltre un miliardo, segnano un +5,5% (+19,3% sul 2019). Le cucine di Pesaro, con 364 milioni, realizzano una crescita del 6,2% (+18,1% sul 2019). Ottime performance anche per il cartario di Fabriano, che con 281 milioni segna un +16,9% sul 2021. Brillante l’andamento del distretto degli strumenti musicali di Castelfidardo, il cui export è cresciuto del 22,9% sul 2021, del 28,1% sul 2019.

Vittorio Bellagamba