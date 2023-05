Fake news sull’alluvione in Emilia Romagna: video e foto rimbalzano senza controllo

Bologna, 19 maggio 2023 - In questa ore drammatiche in cui si contano ancora le vittime, i dispersi e i danni quasi infiniti provocati dall’alluvione continuano a circolare diverse notizie e video falsi. O meglio, filmati reali e veritieri, ma decontestualizzati o risalenti a diverso tempo fa.

Fake news e alluvione: attenzione alle informazioni senza controllo

Nei supermercati mancano cibo e acqua

Un problema non di poco conto, che alimenta confusione e disperazione, in un momento già tragico, con le fake news che impazzano di telefonino in telefonino e spingono tanti cittadini verso la disinformazione generando panico e preoccupazione. Per fortuna ci sono anche esempi contrari: come la foto della poliziotta che salva il bimbo in mezzo all’acqua che sta commuovendo il web.

I fidanzati nel fango… a Senigallia

In primis è tornata in auge una foto che ritrae due ragazzi giovanissimi, abbracciati mentre si lasciano andare a un bacio, con tanto di vanga in mano, scarponi e fango fino alle ginocchia: lo scatto risale in realtà allo scorso anno, durante l’alluvione che ha colpito le Marche, e in particolar modo la zona di Senigallia, a settembre. Ed è proprio qui che la foto è stata scattata, in quei giorni.

Bologna, il video falso della stazione allagata

Un’altra fake news che ha preso piede è quella di un presunto (e massiccio) allagamento della stazione dell’alta velocità bolognese: il filmato, invece, riprende chiaramente un altro snodo ferroviario. I più attenti potranno già essersi accorti osservando con accuratezza, ma lo stesso video potrebbe mandare invece in tilt quei viaggiatori che per necessità si trovano a dover transitare in stazione.

Anche le Ferrovie, infatti, hanno emanato un comunicato per chiarire la questione.

La strada crolla: il video girato a Cesena e non a Bologna

Disinformazione anche per quanto riguarda i Colli: un video girato a Tezzo di Sarsina (in provincia di Forlì-Cesena) in cui si vede una collina franare completamente sulla strada fino a spazzarla via (con tanto di terra e alberi in movimento) è invece rimbalzato sulle app di messaggistica istantanea indicando che la devastante voragine si è aperta sui colli Bolognesi, ma non è vero.

Piazza Maggiore come un fiume: è un vecchio filmato

L’ultimo episodio riguarda un altro filmato, questa volta girato in una piazza Maggiore completamente allagata: l’acqua scorre a fiumi ai bordi dei marciapiedi davanti a San Petronio, ma la ripresa - anche in questo caso - non è di questi giorni, bensì di anni addietro.

Tutte le fake news, purtroppo, hanno avuto un effetto quasi virale raggiungendo una grande visibilità e diverse condivisioni, a discapito della chiarezza e della corretta informazione.