Farmacentro, volano ricavi e utile "Consegne senza addebiti ai soci"

JESI (Ancona)

Una realtà sempre più importante, una presenza sul territorio capillare nel Centro Italia ma anche in Emilia Romagna, un volume d’affari più che lusinghiero: 382 milioni di euro di ricavi, 1,9 milioni di utile prima delle imposte, pari allo 0,50% dei ricavi totali. Sono questi in sintesi i risultati del consuntivo 2022 approvato dall’assemblea dei soci di Farmacentro, tenutasi nella sede operativa di Jesi.

Notevole , di conseguenza, la soddisfazione per i risultati della cooperativa tra farmacisti che opera nella distribuzione di farmaci e serve le farmacie di Emilia Romagna, Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo e Lazio con le strutture operative di Jesi, Perugia e Bologna.

Il presidente di Farmacentro, Stefano Golinelli, titolare di una farmacia a Pesaro , ha evidenziato l’importanza strategica delle società della distribuzione controllate dai farmacisti: "La soddisfazione nasce anche dal fatto che il Consiglio di amministrazione in carica ha cambiato volto a questa azienda, applicando modelli gestionali moderni per competere nel difficile mercato di oggi, rendendo così la Cooperativa più solida e capace di realizzare al meglio la propria mission che è proteggere i propri soci".

Golinelli, che è anche presidente di Federfarma Pesaro, ha aggiunto che "i risultati dimostrano che il nostro modello di gestione è efficiente, dobbiamo stringerci intorno alla Cooperativa e sostenerla sempre più, visto che nel 2022, a differenza di altri grossisti, la nostra Cooperativa non ha addebitato alle farmacie alcun costo sulle consegne sopportando interamente i rincari del gasolio ed ha avviato un progetto per l’automazione dei poli di Perugia e Jesi . Davanti a queste certezze, invito i soci a dimostrare lo spirito cooperativo di appartenenza, l’orgoglio di essere Farmacentro e insieme protagonisti di un progetto di successo".

All’assemblea il direttore generale di Farmacentro, Marco Mariani, ha illustrato numeri di tutto rispetto: "Il fatturato è in crescita (+26 milioni, pari ad un +7,4% sull’esercizio precedente), l’utile netto è di 1,83 milioni e rappresenta la seconda performance migliore di sempre della cooperativa, nell’anno dove abbiamo migliorsato i processi e contenuto i costi, abbiamo incrementato il patrimonio netto rendendo ancora più solida la nostra azienda, lo abbiamo fatto per i soci e per i nostri preziosi collaboratori".