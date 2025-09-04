Federico Marchetti e il ricordo di Giorgio Armani: “Perdo un Maestro”

Bologna, 4 settembre 2025 – "Oggi il mondo perde un gigante, io perdo un Maestro”. Così Federico Marchetti, l’imprenditore e innovatore digitale ora a capo della Fashion Task Force del Re Carlo d’Inghilterra, ricorda lo stilista Giorgio Armani.

Marchetti peraltro da tempo fa parte dell’azienda del grande della moda: dall’1 luglio 2020 cooptato in cda, nel 2022 era stato riconfermato per tre anni. “Per oltre trent’anni – ha scritto Marchetti in un post sui social – ho avuto il privilegio di condividere con lui momenti preziosi, sia come suo consigliere sia nella vita personale: dalla lettera di presentazione che ha scritto di suo pugno per il mio master alla Columbia University nel 1997 allo sbarco sul mio sito di e-commerce tra i primissimi a crederci fino ad abbracciare il progetto illuminato di cotone organico rigenerato in Puglia insieme con la task force di Re Carlo da me presieduta, ha da sempre per me incarnato un faro e una guida spirituale”.

Marchetti racconta poi di avere avuto "il privilegio di sedere al suo fianco nel cda per tanti anni e di ammirare da vicino la sua capacità unica di coniugare creatività senza tempo con rigore austero, immaginazione con una visione acuta e lungimirante del business”.

Nel libro di Marchetti ‘Le avventure di un innovatore’, tradotto in inglese ‘The geek of chic’, Armani ha scritto la prefazione: “Le sue parole – dice ancora il ‘papà’ di Yoox – resteranno per sempre impresse nel mio cuore. Grazie Giorgio, ora dopo tanto lavoro puoi riposare in pace”.

Nella prefazione del libro, Armani diceva che “il solo modo di trasmettere alle nuove generazioni il senso dell’impegno e anche il gusto del rischio, oltre all’importanza dell’immaginazione, è il proprio esempio di vita. Non credo nei manuali, men che mai nelle formule valide per tutti. Federico la pensa come me”.