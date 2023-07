"Fermare le pale eoliche in Valmarecchia"

Ambientalisti e associazioni di tutela del patrimonio culturale schierati contro l’"assalto scriteriato di pale eoliche in alta Valmarecchia e Valtiberina, area corrispondente allo storico Montefeltro tra Toscana, Marche e Emilia Romagna. "Fermate la realizzazione di 52 giganteschi aerogeneratori" si chiede in un’istanza al ministero dell’Ambiente e alla Regione Toscana firmata da diverse associazioni. "Siamo al limite dell’assurdo – affermano –. Sono ormai 9 i progetti di impianti eolici di taglia industriale presentati a catena, nell’arco di pochi mesi, la cui localizzazione ricadrebbe nell’area di grande interesse paesaggistico ed ambientale compresa fra alta Valtiberina e Valmarecchia". Una situazione "inaccettabile" in primis perché si tratta di un attacco al territorio meramente speculativo "con interessi economici" solo per pochissimi, ossia per le ditte proponenti e per alcuni proprietari terrieri nonché per il Comune di Badia Tedalda (Arezzo).