Ferragosto, il bilancio: boom negli agriturismi

E’ stata una settimana di Ferragosto molto positiva per gli agriturismi della provincia di Bologna. Secondo un’indagine di Confagricoltura Bologna, infatti, tante coppie e famiglie italiane e straniere hanno scelto queste strutture per il pernottamento: nel 75% delle strutture associate a Confagricoltura Bologna si è registrato il tutto esaurito, con picchi ancora più alti nella giornata del 15 agosto. "Questi dati sono davvero molto importanti perché, oltre ad essere in alcuni casi addirittura migliori di quelli registrati nel periodo pre-Covid, testimoniano la continua crescita di interesse dei visitatori nei confronti del territorio rurale – commenta Marco Casali (foto), vice direttore e responsabile del settore agriturismo di Confagricoltura Bologna –. Le persone apprezzano sempre di più un turismo immersivo, che sappia offrire un’esperienza unica, a stretto contatto con la natura e con le aziende agricole. Non a caso molto successo hanno avuto le diverse proposte legate all’enoturismo".