Fessura: 1,6 milioni dal crowdfunding

Fessura, l’azienda di Montegranaro che produce sneakers high-tech, annuncia di avere raccolto oltre 1,6 milioni in meno di dieci giorni dall’avvio della campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd. La pmi aveva festeggiato il superamento del traguardo minimo di 800mila euro a poche ore dall’avvio della campagna e ora centra il traguardo massimo. La campagna di azionariato diffuso resterà attiva fino al 13 febbraio per raccogliere ulteriori investitori, che possono partecipare con una quota minima di 500 euro. L’obiettivo di Fessura è di accelerare la crescita facendo leva sugli asset per consolidare il mercato europeo, oltre a espandere quelli negli Usa e in Asia. "Siamo felici e colpiti dalla fiducia che gli investitori, grandi e piccoli, hanno voluto riporre nella nostra azienda. Questa straordinaria risposta ci dà entusiasmo e voglia di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi", ha detto Andrea Vecchiola (foto), founder di Fessura. L’azienda fa sapere che "con la prima campagna del 2021, che aveva raccolto oltre un milione e mezzo, si è innescata una spinta immediata, che ha portato a un aumento dell’80% del fatturato nel 2022, oltre i 3,4 milioni, e sta portando oltre i 4,5 milioni quello del 2023".