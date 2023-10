Filiera delle rinnovabili,: "siamo ancora indietro"

Le imprese attive e potenzialmente attive nella filiera delle rinnovabili in Italia sono 21.378 mentre le Marche sono in un range medio basso, tra i territori con un numero di imprese della filiera compreso tra 100 e 500. Nelle Marche la stima di assunzioni di lavoratori green è pari 48.138, nel 67% dei casi è richiesta esperienza specifica, per oltre la metà dei casi ritenute di difficile reperimento. E si contano 10 comunità energetiche (Cer). Sono alcuni dati diffusi durante l’incontro odierno organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche (nella foto Gino Sabatini) sui temi della "Transizione Energetica e le Comunità energetiche rinnovabili" che segna l’avvio di un progetto formativo: quattro incontri online e altrettanti desk di confronto.