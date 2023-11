Fincantieri punta su Ancona: "Maxi investimento per il porto"

di Pierfrancesco Curzi

ANCONA

Fincantieri presenta l’ultimo gioiello prodotto al cantiere di Ancona e lo stesso giorno ratifica l’ufficialità del progetto di raddoppio dello stabilimento. Un percorso lungo oltre cinque anni, solo rallentato dall’emergenza pandemica, che ieri sera ha visto l’apoteosi del suo atto formale: la firma ufficiale sull’accordo di programma sottoscritto dall’amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, e dal presidente dell’Adsp del Medio Adriatico, Vincenzo Garofalo. Il valore del progetto di investimento è intorno agli 80 milioni di euro, 40 dei quali oggetto di un finanziamento pubblico: 20 per la realizzazione di una nuova banchina di allestimento e 20 per l’allungamento del bacino di carenaggio, anche attraverso la messa in sicurezza della diga frangiflutti.

I rimanenti 40 milioni saranno oggetto di un investimento privato da parte di Fincantieri nell’ambito del procedimento di rilascio della nuova concessione demaniale per i prossimi 40 anni e riguarderanno lo sviluppo della cantieristica navale del porto di Ancona.

Nel settembre del 2011 il cantiere di Ancona del gruppo era ormai a un passo dalla chiusura, vuoto e senza commesse; ora il via libera all’allargamento, quasi un raddoppio, dell’area cantieristica: "Un accordo e un investimento che incideranno con forza nelle prospettive di sviluppo futuro del porto di Ancona, con ricadute positive economiche e sociali sulla città e sul territorio – sono le parole usate dal presidente dell’Autorità portuale di Ancona, Vincenzo Garafalo –. Fincantieri, fra i principali protagonisti dello scalo, conferma così la sua fiducia nelle possibilità di crescita e di potenziamento dello stabilimento dorico e di tutta l’infrastruttura portuale".

Parole a cui si sono aggiunte quelle di Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri: "Con lo sviluppo del porto di Ancona, ci proiettiamo verso il futuro con ambizione e innovazione. Questo accordo rimarca la nostra capacità di investire nel sistema Italia e di creare valore per il territorio e per l’intero settore della cantieristica navale. È un passo importante: per far accadere le cose non bastano le risorse, bisogna scaricarle a terra".

L’accordo risponde all’esigenza di procedere allo sviluppo delle infrastrutture attualmente presenti nel porto – banchine di allestimento, bacino di carenaggio, impianti tecnologici e di sollevamento – e di destinarle alla costruzione di unità navali di maggiori dimensioni e tonnellaggio, sia nel settore crocieristico che mercantile.

A tal proposito sempre ieri sera è stata presentata l’ultima creatura realizzata da Fincantieri ad Ancona, la ‘Seven Seas Grandeur’, la terza nave da crociera di lusso che Fincantieri ha realizzato per la società armatrice Regent Seven Seas Cruises, brand del gruppo Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., in consegna oggi ad Ancona. Fincantieri ha già realizzato per questo brand ‘Seven Seas Explorer’ nel 2016 e ‘Seven Seas Splendor’ nel 2020. Come le prime due unità della classe, la ‘Grandeur’ ha 56.000 tonnellate di stazza lorda e ospiterà a bordo 746 passeggeri.